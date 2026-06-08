Louis Dreyfus Company anunció una nueva inversión estratégica en Argentina para construir una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, el desembolso alcanzará los US$400 millones y se suma a la agenda de inversiones privadas que el Gobierno busca mostrar como señal de confianza en el rumbo económico.

La nueva planta será construida en el predio que la compañía ya posee en Bahía Blanca y estará integrada a su infraestructura existente de almacenamiento, logística y puerto de aguas profundas. El proyecto apunta a ampliar la capacidad industrial de LDC en una de las regiones productoras de girasol más relevantes del país y a fortalecer la salida exportadora de aceites vegetales, tanto para alimentación como para biocombustibles.

Una vez finalizada, la planta tendrá una capacidad diaria de molienda de hasta 4.000 toneladas de semillas de girasol o soja. Según informó la empresa, la construcción comenzaría hacia fines de este año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el anuncio en redes sociales y señaló que la inversión alcanzará los US$400 millones. El Gobierno viene buscando mostrar este tipo de desembolsos como señales de recuperación de la confianza empresaria y de mayor previsibilidad para proyectos de largo plazo.

La inversión de LDC se suma a otros movimientos recientes de la compañía en Argentina. En enero de este año, la firma inició operaciones de una nueva línea de molienda de semillas con alto contenido de aceite en Timbúes, provincia de Santa Fe. También venía fortaleciendo su red logística y de acopio en distintas regiones productivas del país.

Louis Dreyfus Company es una de las grandes multinacionales globales del comercio y procesamiento de productos agrícolas. Fundada en 1851, desarrolla actividades en más de 100 países, emplea a más de 20.000 personas y participa en distintas cadenas de valor, entre ellas cereales y oleaginosas, algodón, arroz, azúcar, café, jugos, alimentos, raciones y transporte.

Con la nueva planta de Bahía Blanca, la compañía profundiza su presencia industrial en Argentina y apuesta a una mayor integración entre producción primaria, procesamiento, logística portuaria y exportaciones. Para el Gobierno, el anuncio representa una señal política y económica en un sector clave para la generación de divisas.

Una de las mayores plantas de girasol del mundo

Desde LDC señalaron que la futura instalación se ubicará entre las mayores plantas de procesamiento de semilla de girasol del mundo en términos de capacidad de molienda. Además, la compañía destacó que será una de las más eficientes del mercado en uso de energía, ya que contará con infraestructura térmica basada íntegramente en biomasa renovable, a partir de cáscaras de girasol.

La inversión incluye equipos diseñados específicamente para el procesamiento eficiente de oleaginosas, con sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado, además de prensas de alta capacidad y tecnología de extracción por solvente de alta eficiencia.

La planta también tendrá un área integrada para la recepción de semillas y la carga de subproductos del procesamiento, como harinas, pellets y aceites. A su vez, contará con sistemas cerrados de transporte de productos, diseñados para operar de manera continua y con mayor control de emisiones.

El rol de Argentina en el negocio global de LDC

Michael Gelchie, CEO del Grupo LDC, sostuvo que el proyecto refleja el rol de Argentina como mercado estratégico para la compañía. “Esta inversión refleja el rol de Argentina como mercado estratégico para LDC, al combinar una sólida base de producción agrícola con capacidades industriales, logísticas y de exportación para conectar la producción local con los mercados globales”, afirmó.

El ejecutivo remarcó que se trata de una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino en la última década y el primer desarrollo construido íntegramente desde cero en ese período. Según Gelchie, la expansión en Bahía Blanca muestra el compromiso de largo plazo de LDC con el desarrollo agroindustrial del país y con inversiones orientadas a fortalecer la competitividad exportadora de Argentina y la región.

En la misma línea, Juan José Blanchard, COO del Grupo y Head de Latinoamérica de LDC, afirmó que el proyecto ampliará la capacidad de procesamiento de oleaginosas de la compañía y reafirmará su apuesta por una región clave para el crecimiento global del negocio de girasol.

“Se espera que sea una de las mayores plantas de molienda de girasol a nivel global, reflejando el compromiso de LDC de continuar invirtiendo en capacidades industriales eficientes, integradas y confiables, que fortalecen nuestro rol como socio de confianza tanto para productores como para clientes downstream”, señaló.

Exportaciones, valor agregado y biocombustibles

El anuncio tiene impacto directo sobre la cadena agroindustrial porque suma capacidad de procesamiento local en origen y permite agregar valor a la producción de girasol y soja antes de su exportación. Para el sudoeste bonaerense, además, el proyecto refuerza el rol de Bahía Blanca como nodo logístico y portuario clave para la salida de productos agroindustriales.

La empresa explicó que la nueva planta buscará responder a la creciente demanda global de aceites vegetales, tanto para consumo alimenticio como para producción de biocombustibles. Ese punto es central en un mercado internacional en el que los aceites vegetales tienen una demanda sostenida por parte de la industria alimentaria, energética y de raciones.

La operación también permitirá una mayor flexibilidad industrial, ya que la planta podrá procesar múltiples cultivos y optimizar su funcionamiento durante todo el año. Esa característica le daría a LDC más capacidad para adaptarse a la disponibilidad de materia prima y a las condiciones de demanda externa.