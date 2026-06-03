La canasta básica de alimentos volvió a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo. Según el relevamiento mensual de Consumidores Libres, los 21 productos que integran la medición tuvieron una suba promedio del 2,12% en supermercados y negocios barriales porteños.

Con este incremento, el acumulado desde el 1° de enero llegó al 16,35%, de acuerdo con la entidad. En valores absolutos, la canasta relevada pasó de $138.630 en abril a $141.570 en mayo, lo que implicó un encarecimiento de $2.940 en apenas un mes.

Una familia necesitó $1.469.000 para no ser pobre en abril, según el INDEC

El aumento no fue parejo entre los distintos rubros. La mayor presión volvió a sentirse en frutas y verduras, que treparon 8,91% mensual y explicaron buena parte del movimiento general. Ese segmento pasó de $20.200 a $22.000, con fuertes incrementos en berenjenas, tomate, cebolla y papa.

Entre los productos con mayores subas del mes se destacaron las berenjenas, con un salto del 21,43%, al pasar de $2.800 a $3.400 el kilo. También aumentaron con fuerza la cebolla y la papa negra, ambas con avances del 20%, mientras que el tomate perita subió 18,52%, de $2.700 a $3.200 el kilo.

En cambio, algunos productos mostraron bajas o estabilidad. Las zanahorias retrocedieron 4,35%, de $2.300 a $2.200 el kilo, mientras que la acelga se mantuvo sin cambios. También tuvieron aumentos más moderados la naranja, con 4,55%, y la manzana, con 1,92%.

Los alimentos de almacén subieron menos que el promedio

El rubro almacén tuvo un incremento más acotado, del 0,81% mensual. El total pasó de $41.930 a $42.270, con movimientos dispares entre los productos relevados.

El impacto de la logística en el precio: el flete representa menos del 6% del precio final en los alimentos

El aceite de girasol fue uno de los alimentos que más aumentó dentro de este grupo, con una suba del 2,86%, al pasar de $7.000 a $7.200 la botella de un litro y medio. También subieron el azúcar Ledesma, con 2,73%; el pan fresco, con 2%; la harina de trigo, con 1,71%; y la leche, con 0,95%.

Por el contrario, el arroz grano fino y la yerba Taragüi no registraron variaciones durante mayo, mientras que los huevos color bajaron 1,49%, de $6.700 a $6.600 la docena.

Carnes: suba de 1,05% y fuerte aumento de la carne picada

En el caso de las carnes, el incremento promedio fue del 1,05%. El total del rubro pasó de $76.500 a $77.300 durante mayo.

La carne picada común fue el corte que más subió, con un aumento del 5,04%, al pasar de $11.900 a $12.500 el kilo. También se registraron incrementos en la paleta, que avanzó 1,02%, y en la bola de lomo, que subió 0,44%.

En sentido contrario, el asado mostró una leve baja del 0,45%, de $22.100 a $22.000 el kilo, según el relevamiento de Consumidores Libres.

Los alimentos con menores subas en mayo y los que bajaron de precio

Entre los productos con menores subas o sin aumentos en mayo aparecen:

Arroz grano fino 1 kg: 0,00%

Se mantuvo en $4.580.

Yerba Taragüi 1 kg: 0,00%

No registró cambios y siguió en $7.890.

Acelga, paquete: 0,00%

Permaneció en $2.000.

Fideos guiseros 500 grs: +0,33%

Pasaron de $3.060 a $3.070.

Bola de lomo x kg: +0,44%

Subió de $22.900 a $23.000.

Leche con vitaminas fortificada, litro: +0,95%

Pasó de $3.160 a $3.190.

Paleta x kg: +1,02%

Aumentó de $19.600 a $19.800.

Harina de trigo 1 kg: +1,71%

Pasó de $2.340 a $2.380.

Manzana x kg: +1,92%

Subió de $5.200 a $5.300.

Finalmente, también hubo productos que bajaron de precio, entre los que se encuentran: zanahoria (-4,35%), huevos (-1,49%) y asado (-0,45%).

Cuánto costó en mayo 2026 la canasta relevada por Consumidores Libres

De acuerdo con el informe, el valor total de los 21 productos de la canasta básica de alimentos llegó en mayo a $141.570 en la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento se realiza en supermercados y comercios barriales porteños, y permite seguir la evolución de productos de consumo masivo en tres grandes grupos: almacén, frutas y verduras, y carnes.

El dato de mayo mostró que, aunque el avance general fue del 2,12%, la dinámica interna siguió marcada por fuertes saltos en productos frescos, especialmente verduras, que tuvieron aumentos muy por encima del promedio mensual.

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