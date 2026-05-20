Sube el precio de la carne y baja el consumo

El precio promedio de la carne vacuna en Argentina es de 18500 pesos el kilo. De esta forma se incrementó un 65,3% entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Según los analistas esta cifra duplica a la inflación acumulada del periodo . qué fue de 31,6%. Un informe de la Cámara de la industria y el comercio de Carnes, el promedio anual por habitante se ubica en 46,2 kilos con una baja interanual de 6.,8%

Este dato implica una pérdida de 3.4 kilos respecto de abril de 2025 y consolida una tendencia que llevó al sector a mínimos históricos en los últimos 20 años.

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Esta retracción es visible en las ventas de los comercios y en el ánimo de los consumidores.

Por otro lado, las exportaciones de carne influyen en el precio local y en la cantidad destinada al mercado interno. Al reducirse los impuestos a la exportación y eliminarse las cuotas de producción que contenían los costos para favorecer el consumo local, los productores se enfocan en la exportación alineando los precios domésticos con los niveles internacionales del mercado.

Asimismo, cuando aumentan las ventas al exterior la oferta para el consumo local disminuye y el valor sube.

Esta dinámica afecta la disponibilidad de cortes en las carnicerías y la frecuencia de compra de las familias, obligadas a modificar su dieta y buscar alternativas más económicas como el pollo y el cerdo.