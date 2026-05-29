La inflación en alimentos desaceleró en la cuarta semana de mayo con una suba del 0,1%

En la cuarta semana de mayo del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 0,1%, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

La inflación esperada trepó al 37,5% para los próximos 12 meses

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Este aumento en los precios se puede considerar marginal si se compara con el índice de la semana pasada, que marcó una suba de 2,6% en el rubro de Alimentos y Bebidas. De acuerdo a los datos de la consultora, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 2,5%.

Condimentos y otros productos alimenticios lideraron la suba

Esta semana, cinco de los diez productos relevados mostraron subas: “Condimentos y otros productos alimenticios” aumentó 2,7%; ““Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”” incrementó 2,5%; “Aceites” subió 1,5%; “Carnes” aumentó 0,9%; “Frutas” alcanzó una suba de 0,3%; y por último, “Azúcar, miel, dulces y cacao” registró una variación nula de 0%.

Por otra parte, los cuatro rubros que registraron mermas fueron “Productos de panificación, cereales y pastas” con una baja del 3,1%; "Verduras" con una baja de 0,7%; "Productos lácteos y huevos" con una merma de 0,4% y “Comidas listas para llevar” con un 0,2%.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, "La inflación semanal se explicó por bebidas (+2,5% s/s) y carnes (+0,9% s/s). Compensó la baja de panificados (-3,1% s/s)".

Además, comentaron que "la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explicó principalmente por lácteos, carnes, bebidas y panificados".

La medición de precios minoristas de Eco Go

En tanto, la medición EcoGo detectó que la inflación en alimentos y bebidas en la tercera semana de mayo mostró una suba de 1,2% en sus valores. La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,1% para mayo. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,6%), la inflación del rubro alimentos es de 2,0%, según informó la consultora. ​​

Por otra parte, a nivel general, la consultora de Marina Dal Poggetto señalo que "Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,2% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones".

"Durante la tercera semana de mayo, la inflación en el rubro de alimentos cobró fuerza y registró una aceleración del 1,2%, impulsada principalmente por un marcado incremento en el precio de las verduras ante los primeros fríos del año. A este escenario de presión se le suma el impacto del nuevo cuadro tarifario, ya que esta semana comenzaron a regir los aumentos en los trenes (+10,4%)y colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA (+3,9%)", destacan en el informe.

Relevamiento semanal de precios de Analytica

La consultora Analytica detectó que, durante la tercera semana de mayo, la variación semanal mostró un aumento de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas en todo el país. Logrando de esta manera que el promedio de las últimas cuatro semanas alcance el 2,5%.

Por último, en el informe de la Analytica señalaron que en el promedio de cuatro semanas del nivel general, "se destaca el aumento de verduras (+11,9%) y pescados y mariscos (+3,4%). Entre las categorías que tuvieron menores subas se encuentran otros alimentos que incluye salsas, condimentos, snacks, etc. (+2,0%) y carnes y derivados (+0,8%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-5,0%").

Inflación en alimentos según Econviews

Según el relevamiento semanal de Econviews, la tercera semana de mayo arroja una suba de precios de 1,1% promedio, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados.

Durante esa semana explicaron que se destacaron los aumentos en verdulería (+2.5%) y bebidas (+1.7%). En tanto, aseguraron que las últimas 4 semanas acumularon un aumento del 2%.

FN