La inflación esperada trepó al 37,5% para los próximos 12 meses

En mayo, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37,5% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior (34,0%), de acuerdo con el relevamiento publicado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Se trata del número más alto desde febrero, cuando se había proyectado 35,7%.

A pesar de este incremento, el centro de estudios aclaró que “la mediana se ubicó en 30%, sin cambios respecto al mes previo”, lo que refleja que conviven miradas muy extremas dentro del mismo muestreo.

Al analizar el comportamiento geográfico, el estudio revela un panorama marcadamente heterogéneo, donde el territorio bonaerense aparece como el más afectado por la incertidumbre habitacional y de consumo. “Por regiones, el Gran Buenos Aires presenta expectativas de inflación de 42,2%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (36,7%) y el Interior del país (35,4%)”, detalló el CIF.

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La aceleración no fue homogénea. Al comparar el pulso de mayo con el del mes anterior, el informe subraya: “Se observan aumentos en las tres regiones, siendo el mayor incremento el registrado en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires el promedio pasó de 35,6% a 42,2% (+6,6 p.p.), mientras que en el Interior aumentó de 33,0% a 35,4% (+2,4 p.p.) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 35,9% a 36,7% (+0,8 p.p.).”

Expectativas por ingresos

Según la UTDT, “la inflación esperada promedio por los hogares difiere entre niveles de ingresos, y la brecha se amplía”.

En rigor, la distancia entre las proyecciones de los hogares ricos y pobres se multiplicó por cuatro en apenas treinta días: “En mayo, la diferencia entre hogares según nivel de ingresos se ubicó en 6,1 puntos porcentuales, ampliándose respecto de abril, cuando la brecha había sido de 1,5 p.p.”

Este estiramiento responde a un salto abrupto en las expectativas del segmento bajo, mientras que el estrato alto se mantuvo relativamente más estable. Sebastián Auguste, director del CIF señaló que "en los hogares de menores ingresos pasó de 35,0% en abril a 41,7% en mayo, mientras que para los hogares de mayores ingresos aumentó de 33,5% a 35,6%”. En ambos casos, las medianas se mantuvieron estables en el 30%.

De esta manera, el informe concluye que “las expectativas en los hogares de menores ingresos se mantienen por encima de las del segmento de mayores ingresos, y la brecha se amplía respecto del mes anterior”.

El corto plazo

La única nota ligada a una desaceleración —aunque marginal— se dio en la mirada puesta en el cortísimo plazo. Al consultar a los consumidores sobre qué esperan que suceda con las góndolas y tarifas de manera inmediata, el índice mostró una milésima de alivio. “Para los próximos 30 días, la inflación esperada en mayo se ubicó en 3,86% en promedio y 3% de mediana. En comparación con abril (3,93% y 3%, respectivamente), se observa una disminución en el promedio, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios.”

Desaceleración inflacionaria

De acuerdo con una encuesta publicada por la consultora Zentrix, el 70,6% de los argentinos considera que el dato del INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, prácticamente en línea con el 70,3% registrado en abril y muy por encima del 56,4% de enero.

Según el informe, "la serie muestra que el problema ya no es sólo una reacción puntual frente a un mes determinado, sino una desconfianza más estable sobre la capacidad del dato oficial para representar la experiencia económica de los hogares. Cuando 7 de cada 10 personas no validan el índice como reflejo de su realidad cotidiana, el Gobierno enfrenta un problema que excede la comunicación económica, porque la desaceleración estadística pierde fuerza si no logra ser reconocida socialmente".

En abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC registró 2,6%, cortando una racha de 10 meses consecutivos al alza. Para el índice de mayo, que se conocerá el 11 de junio próximo, se espera una nueva baja, tanto desde el gobierno como las proyecciones privadas.

Según el ministro Economía, Luis Caputo, "la inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”.