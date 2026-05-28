A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 28 de mayo

El jueves 28 de mayo de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.765,75 para la compra y $1.733,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 28 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 28 de mayo cerró a $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta

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A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 28 de mayo

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,45 para la compra este jueves 28 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 28 de mayo

Este jueves 28 de mayo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 28 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 28 de mayo en el mercado paralelo $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.