A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 28 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy jueves 28 de mayo

El dólar blue hoy cerró este 28 de mayo a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 28 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 28 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

La inflación esperada trepó al 37,5% para los próximos 12 meses

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 28 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 28 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.431,70 para la compra y $1.433,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 28 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 28 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 28 de mayo a $1.483,10 para la compra y $1.483,50 para la venta.

Javier Milei: "Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento"

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 28 de mayo a $1.859 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 28 de mayo en $1.481,90 para la compra y $1.482 para la venta.

Pablo Ferrari sobre la baja del riesgo país: “Muchas veces se quebró la barrera de los 500 puntos y después volvió a subir”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 499 puntos básicos este jueves 28 de mayo.