Alimentos CABA: se moderó la suba en mayo, pero hubo saltos de hasta 14% en ciertos productos

La canasta básica de alimentos que releva Consumidores Libres en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba de 0,87% en la primera quincena de mayo, con un acumulado de 14,92% en lo que va de 2026. El relevamiento, realizado en supermercados y negocios barriales porteños, mide la evolución de 21 productos de consumo masivo y mostró un comportamiento dispar entre rubros: las mayores presiones aparecieron en frutas y verduras, mientras que las carnes tuvieron aumentos más contenidos.

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El rubro con mayor incremento fue frutas y verduras, con una suba de 2,97% en la quincena. Allí se destacaron los aumentos de berenjenas, que treparon 14,29%, seguidas por tomate perita, con 7,41%, y cebolla y papa negra, ambas con 6,67%. En sentido contrario, también hubo bajas relevantes: acelga cayó 5% y zanahoria retrocedió 4,35%, mientras que naranja y manzana no registraron cambios. El movimiento confirma que este rubro sigue siendo uno de los más volátiles dentro de la canasta, por su sensibilidad a factores estacionales y de abastecimiento.

En almacén, la suba promedio fue de 0,72%, por debajo del total general. Los mayores incrementos se observaron en aceite de girasol, con 2,86%, azúcar, con 2,27%, y pan fresco, con 2%. También avanzaron, aunque de manera más leve, harina, leche y fideos. En cambio, los huevos bajaron 1,49%, mientras que arroz y yerba se mantuvieron sin variaciones. En carnes, la suba fue de apenas 0,39%: aumentaron paleta, carne picada común y bola de lomo, pero el asado mostró una baja de 0,45%.

El dato del IPC nacional

Vale recordar que ayer el INDEC publicó el IPC nacional. La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025.

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Los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Uno a uno, los precios del almacén

Volviendo al relevamiento de la primera quincena de mayo que realiza Consumidores Libres, la evolución de precios fue la siguiente:

Aceite Cocinero Girasol, 1 ½ litro: de $7000 a $7200, +2,86%.

Arroz Grano Fino 1kg: de $4.580 a $4.580, 0%.

Azúcar Ledesma 1kg: de $2.200 a $2.250, +2,27%.

Fideos Guiseros 500 grs: de $3.060 a $3.070, +0,33%.

Harina de Trigo 1kg: $2.340 a $2.360; +0,85%.

Huevos Color Docena: de $6.700 a $6.600, -1,49%.

Pan Fresco 1kg: de $5.000 a $5.100, +2,00%.

Leche c/Vitamina Fortificada Litro: de $3160 a $3.180, +0,63

Yerba Taragüí 1 kg: se mantuvo en $7.890, +0%.

Total Almacén: la suma de los productos mencionados pasó de $41.930 a $42.230, un 0,72% más que el mes anterior.

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Uno a uno, los precios de las frutas y las verduras

Zanahorias x kg: de $2.300 a $2.200, -4,35%.

Berenjenas x kg: de $2.800 a $3.200, +14,29%.

Tomate Perita x kg: de $2.700 a $2.900, +7,41%.

Cebolla x kg: de $1.500 a $1.600, +6,67%.

Papa Negra x kg: de $1.500 a $1.600, +6,67%.

Acelga Paquete: de $2.000 a $1.900, -5%.

Naranja x kg: se mantuvo en $2200

Manzana x kg: se mantuvo en $5.200

Total Frutas y Verduras: la suma de los productos mencionados cayó de $20.200 a $20.800 con una suba de 2,97% en lo que va del mes.

Cuánto cuesta la canasta relevada por Consumidores Libres

De acuerdo con el informe, el valor total de la canasta pasó de $138.630 a $139.830 entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo. La diferencia fue de $1.200, equivalente al 0,87% informado por la entidad.

El dato muestra una suba moderada en el promedio general, aunque con fuertes diferencias internas. Mientras algunos productos frescos tuvieron saltos de dos dígitos, otros alimentos de alta frecuencia de compra se mantuvieron estables o incluso bajaron. Para los consumidores, el impacto no depende sólo del promedio, sino de qué productos integran con más peso la compra semanal.

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