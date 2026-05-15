El viernes 15 de mayo presentará condiciones de tiempo estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una temperatura máxima que alcanzará los 19°C y una mínima de 10°C. No rigen alertas meteorológicas por tormentas ni vientos para la zona central, aunque el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío que cambiará el panorama hacia el fin de semana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 15 de mayo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cielo lucirá mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde, lo que permitirá un ambiente muy agradable bajo el sol. La humedad se ubicará en torno al 60% y los vientos soplarán leves desde el sector norte, rotando hacia el noreste al caer el sol. La visibilidad será óptima para el tránsito vehicular y las operaciones aeroportuarias en Aeroparque.

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Por su parte, en el Conurbano bonaerense, especialmente en las zonas suburbanas, la sensación térmica será algo inferior durante las primeras horas del día, con valores cercanos a los 8°C. Hacia la noche, la nubosidad aumentará de forma progresiva en todo el Gran Buenos Aires, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá nula hasta el cierre de la jornada, marcando el fin de una semana con características otoñales típicas.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama meteorológico en el resto del país mostrará mayor inestabilidad. En la provincia de Misiones y sectores de Corrientes, se mantendrá el monitoreo por posibles tormentas aisladas. En la región patagónica, específicamente en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes por vientos intensos y el avance de una masa de aire polar que comenzará su ascenso hacia el centro.

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En las provincias de Mendoza y San Juan, las condiciones serán de buen tiempo, aunque con temperaturas bajas en zona de cordillera. En el norte argentino, provincias como Formosa y Chaco registrarán las temperaturas más elevadas del territorio, con máximas que podrán superar los 25°C, manteniendo un contraste marcado con el sur, donde el invierno empezará a dar sus señales más firmes.

Pronóstico extendido

Para el día sábado, el clima experimentará un giro. El aumento de la nubosidad será total y aparecerá una probabilidad baja de chaparrones aislados hacia la tarde o noche. Los vientos rotarán definitivamente al sector sur, lo que funcionará como el puntapié inicial para un desplome térmico significativo que se sentirá con mayor rigor durante la madrugada del domingo.

El domingo 17 de mayo se consolidará como la jornada más fría de la serie. La temperatura mínima caerá hasta los 6°C en la Capital y podrá ser inferior en áreas rurales, con una máxima que apenas llegará a los 15°C. Esta masa de aire frío de origen polar se instalará durante varios días, por lo que la tendencia para el lunes y martes será de cielos despejados pero con heladas matutinas en gran parte de la provincia de Buenos Aires.