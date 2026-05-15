En "QR!", el consultor político Gustavo Córdoba advirtió: "Milei podría llegar al 2027 con chances de ser reelecto"

El consultor político, Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, habló en el programa “QR!”, de Canal E, conducido por Pablo Caruso, y advirtió que “Milei podría llegar al 2027 con chances de ser reelecto”.

Javier Milei

La situación del peronismo frente a las próximas elecciones presidenciales

Córdoba comenzó hablando de los movimientos dentro del peronismo para impulsar diferentes candidaturas en las próximas elecciones, remarcando que “la ansiedad electoral inusitada que tenemos como sociedad que nos lleva a hablar de cosas que recién van a suceder en un año y medio. Con todo lo que puede pasar en el medio”.

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A continuación, detalló todo lo que no se decidió todavía: “Falta definir si votamos con PASO o sin ella. Falta definir, si votamos con PASO, si es obligatorio o no. Falta definir boleta única para todas las categorías. Falta definir si la provincia de Buenos Aires desdobla del calendario nacional o no desdobla”.

Luego, reconoció que “está muy bien que la política lo discuta, pero que lo lleve a que sea la cuestión central me parece, a toda luz, una equivocación, porque la gente no está en modo presidencial. La gente está en modo de llegar a fin de mes. Ahí ponen el carro delante del caballo. Ahí hay un error de interpretación del contexto, de la sociedad”.

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El consultor se sinceró: “Yo no sé si la sociedad está mirando al peronismo como una alternativa. Qué puede serlo no me cabe la menor duda, pero yo no sé si la sociedad le levantó el aplazo de la gestión del Frente de Todos durante cuatro años”.

Y agregó: “Después yo te diría el contexto es todo para mí, y creo que en esto hay que pedirle a la dirigencia que bajen un poco los decibeles de esta discusión porque no es lo que la gente está buscando, la gente está buscando previsibilidad, certeza, estamos en medio de una crisis económica importante, con niveles de frustración muy importantes con el Gobierno anterior y con el Gobierno actual también”.

Córdoba fue sincero sobre la situación del peronismo: “Me parece que están entendiendo mal lo que está pasando en la sociedad argentina, que sin dudas el año que viene va a reclamar representación, sobre todo a este creciente universo antimileista pero en principio decirles que están anticipándose muchísimo a la discusión que se debería dar con todos esos condimentos que te decía recién".

Y sumó: "Agregaría la elección de noviembre de Estados Unidos, que ahí si yo entendería que se precipite un poco la discusión antes de tiempo, pero falta para noviembre un montonazo".

Luego recomendó: “Hay que plantear las cosas en estos términos porque me parece que Argentina ha vivido procesos electorales anticipados que le fueron muy mal a muchos protagonistas, yo simplemente recuerdo tres: De Narváez, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, los tres fueron presidentes antes de votar".

Francisco De Narváez

El experto terminó su ejemplo acotando: "Me parece a mí que hay que ser muy prudente para no caer de nuevo en esa falsa percepción de que la elección ya está resuelta de antemano”.

Y cerró el tema volviendo a su afirmación inicial: “Falta un montón. Falta una discusión enorme. Falta definir si el peronismo se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo. En la más mínima cosita escala hoy la tensión".

La situación de Javier Milei para las próximas elecciones

Córdoba adelantó que “nadie puede descartar que Milei tenga un milagro económico y produzca una mejora del poder adquisitivo cercano a octubre del año que viene, si se da esa circunstancia, las chances de la relección de Milei están ahí, a la vuelta de la esquina porque tiene un piso electoral que, si mejora el contexto económico, mejora la distribución del ingreso, va a tener su chance”.

El consultor explicó: “Para mí uno de los predictores más eficientes de las relecciones es la recuperación del poder adquisitivo de la sociedad. Lo logró Carlos Menem, lo logró Cristina Fernández... entonces si Milei logra ese aspecto de la economía argentina vamos a quedar todos abrazados a una idea que no se va a poder concretar. Primer hay que ganar”.

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En ese punto, explicó: “A partir de la victoria vos podés trazar distintas estrategias, yo la que creo conveniente, incluso antes de hablar del tema indulto, es un gobierno de coalición y generar ahora si una cultura coalicional porque hasta aquí todos los intentos han sido puramente electorales, no gubernamentales. Así que yo prestaría más atención a una victoria y no desayunarse la cena".

Carlos Menem

Cómo impacto el escándalo de Adorni en la imagen del Gobierno

Consultado por la crisis que generó en el oficialismo el escándalo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Córdoba rememoró: “El Gobierno desde hace dos meses que está empantanado en una encrucijada de la que no puede salir. Hoy recién es el primer día que el Gobierno descansó un poquito del tema Adorni por el tema del índice inflacionario".

Y sumó: “ No hubo hasta hoy paz ni la va a haber porque el caso Adorni es un caso pródigo en temas. Todos los días encontramos una arista nueva, un ángulo nuevo, una información nueva que no hacen más que agrandar la idea de un escándalo en el cual el Gobierno no sabe que hacer. Está ahí, atrapado”.

Gustavo Córdoba, en QR

Luego dio números contundentes: “Adorni tiene 72 puntos de imagen negativa. El Gobierno tiene 60, 64, está ahí. Hay cosas que han cambiado. Antes Adorni era el vocero de Milei, hoy Milei es el vocero de Adorni. El Gobierno ha concurrido a la escena política de hoy con una debilidad muy grande que es la de cargar cuerpo político, podemos decirlo, de Adorni, un cuerpo muerto en términos políticos, porque Adorni ya no va a poder ser candidato a una elección”.

El consultór preguntó: “¿Vieron el papelón hoy en Mendoza? No pudo ni siquiera improvisar, tuvo que leer, no pudo desempeñar fielmente el cargo. Y tampoco es vocero del Presidente, entonces, ¿para qué está Adorni en el Gobierno? Ahí hay un vacío conceptual que el Gobierno no llena y por eso el tema Adorni sigue siendo una mochila para este Gobierno".

Córdoba cerró la charla con una advertencia: "Puede ser que el Gobierno tenga iniciativa, pero yo insisto que hasta no resuelva el tema Adorni, el Gobierno va a tener pasos adelante y pasos para atrás”.