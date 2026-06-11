Nueva baja del riesgo país lo acerca a 450 puntos, el nivel más bajo del gobierno de Milei

El riesgo país muestra una baja considerable este jueves 11 de junio que lo sitúa en 461 puntos básicos, y para encontrar un dato similar hay que retrotraerse hasta 2018, lo que lo convierte en el mejor nivel del índice de riesgo que mide el JP Morgan desde que Javier Milei es presidente. Como contrapartida se ve a los títulos soberanos en dólares escalando en niveles cercanos al 4% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2035 (3,1%) y el Global 2046 (2,8%) en Wall Street.

Nuevo respaldo internacional: S&P mejoró la calificación crediticia de la Argentina

Tal como señala el analista de mercados Leonardo Anzalone, la baja del riesgo país no responde a un hecho en particular, sino que tiene varias explicaciones. "Por un lado, el mercado sigue valorando mucho la acumulación de reservas que viene mostrando el Banco Central; pero además, en las últimas semanas hubo mejoras en la calificación crediticia de Argentina por parte de agencias internacionales, algo que ayudó a reforzar la percepción de que el perfil financiero del país es hoy más sólido que un año atrás", señaló el presidente del CEPPEC a PERFIL.

En ese sentido, Anzalone recordó que primero fue la mejora de la nota soberana por parte de Fitch y esta semana se sumó S&P, que elevó la calificación de Argentina de CCC+ a B-. "Las agencias destacaron la reducción de vulnerabilidades macroeconómicas, la mejora en la liquidez externa y una mayor capacidad para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y 2027".

De todos modos, el analista reconoció que todavía es prematuro hablar de una normalización completa. "Un riesgo país en torno a 500 puntos sigue siendo elevado para los estándares internacionales y el desafío pasa por sostener esta mejora cuando desaparezca la oferta extraordinaria de dólares de la cosecha y empiece a acercarse el calendario electoral", dijo.

Y rescató: "La buena noticia es que el mercado parece haber pasado de discutir la probabilidad de un evento de crédito a discutir cuándo Argentina podría volver a financiarse de manera más normal en los mercados internacionales. Ese cambio de conversación ya es relevante en sí mismo".

La mejora de S&P y qué puede pasar en el futuro

Ayer se conoció que S&P Global Ratings elevó las calificaciones crediticias soberanas de Argentina en moneda local y extranjera a “B-/B” desde “CCC+/C”, con perspectiva estable, fundamentando la mejora en la reducción de vulnerabilidades económicas, el superávit fiscal sostenido y la acumulación gradual de reservas por parte del BCRA, factores que fortalecieron el acceso del gobierno a financiamiento voluntario para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027.

De todos modos, S&P advirtió que persisten riesgos, y entre ellos señaló que, las reservas netas siguen siendo negativas, la inflación supera el ritmo de depreciación cambiaria, el crecimiento es desigual entre sectores y el horizonte político de cara a las elecciones de octubre de 2027 podría generar tensiones.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que, con este panorama, "Una mejora adicional de la nota podría concretarse en los próximos 18 a 24 meses si se consolida el acceso a la liquidez externa y se sostiene la estabilidad macroeconómica".

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