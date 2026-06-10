Nuevo respaldo internacional: S&P mejoró la calificación crediticia de la Argentina

La calificadora internacional S&P Global Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de la Argentina al considerar que el país exhibe una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y redujo parte de las vulnerabilidades que lo habían llevado a los niveles más bajos de riesgo crediticio.

La decisión representa una nueva señal de respaldo de los mercados internacionales hacia el programa económico del presidente Javier Milei, luego de que otras agencias también destacaran avances en materia fiscal y macroeconómica durante los últimos meses.

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Según la evaluación de S&P, la mejora se explica por una combinación de factores que incluyen la recuperación de la actividad económica, una inflación en descenso respecto de los picos registrados en años anteriores, una posición de liquidez más sólida y menores riesgos inmediatos de incumplimiento de deuda.

Qué implica la mejora de la calificación

Las calificaciones crediticias funcionan como una referencia para los inversores internacionales a la hora de evaluar el riesgo de prestar dinero a un país. Cuanto más alta es la nota, menor es la percepción de riesgo y, en consecuencia, más fácil resulta acceder al financiamiento.

Aunque Argentina continúa dentro del segmento de deuda especulativa, la mejora refleja que los analistas de la calificadora observan una situación más favorable que la existente en años anteriores. La nota sigue lejos del denominado grado de inversión, reservado para economías con un riesgo significativamente menor, pero marca una evolución positiva en la percepción de los mercados.

Para S&P, uno de los elementos centrales fue la reducción de las probabilidades de un incumplimiento en el corto plazo. La agencia destacó además que el Gobierno logró fortalecer su posición financiera y generar mejores condiciones para afrontar vencimientos futuros.

La mejora llega en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la inflación y recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Luis Caputo

Semanas atrás, directivos de S&P habían señalado que Argentina había mostrado avances relevantes en materia de estabilización macroeconómica, aunque advirtieron que el desafío ahora pasa por construir mayores "colchones" financieros para resistir eventuales shocks externos o períodos de volatilidad política.

En ese sentido, la calificadora sostuvo que ya no alcanza con demostrar capacidad para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Para aspirar a nuevas mejoras de nota, el país deberá mostrar que puede sostener la estabilidad económica en el mediano plazo y atravesar escenarios adversos sin regresar a una situación de crisis.

La decisión de S&P se suma a la tomada recientemente por Fitch Ratings, que elevó la calificación argentina de CCC+ a B- y atribuyó esa mejora a los resultados obtenidos por las reformas económicas impulsadas por la administración de Milei.

Impacto en los mercados

Las mejoras en las calificaciones suelen ser interpretadas como una señal favorable por parte de los inversores, ya que reducen la percepción de riesgo sobre los activos argentinos.

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En los últimos meses, la baja del riesgo país, la recuperación de los bonos soberanos y el interés creciente de los fondos internacionales por la deuda argentina estuvieron asociados a una visión más optimista sobre la sostenibilidad del programa económico oficial.

Si bien el país todavía se encuentra lejos de recuperar plenamente el acceso al financiamiento internacional en condiciones similares a las de otras economías de la región, la mejora de la nota constituye un nuevo respaldo para la estrategia económica del Gobierno y una señal positiva para los mercados financieros.

RG