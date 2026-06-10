Un grupo empresario invirtió más de USD 20 M para quedarse con el histórico shopping marplatense Los Gallegos

El mercado inmobiliario comercial registró un movimiento de alto impacto. El Grupo IRSA, perteneciente al influyente empresario Eduardo Elsztain, anunció "la incorporación del shopping Los Gallegos". Esta operación, que demandó "una inversión superior a los USD 20 millones", sella el desembarco estratégico de la firma en Mar del Plata y apunta a consolidar la propuesta del complejo.

La transacción representa la concreción de un viejo anhelo corporativo para el holding. Según destacaron desde la empresa, con esta compra lograron llegar a "una ciudad donde buscaba desarrollar su presencia desde hace años". De este modo, suman a su red uno de los espacios de mayor arraigo en la vida urbana de la Costa Atlántica.

Manzano se quedó con una señal de TV en España y consolida su diversificación geográfica, económica y política

Con "más de un siglo de historia", el complejo es parte constitutiva de la identidad local. El inmueble nació como una clásica tienda comercial y, con el correr de las décadas, se consolidó como un punto de referencia ineludible en el centro. Al anunciar la adquisición, el grupo comprador remarcó precisamente que el lugar ocupa un espacio central "en la identidad y la vida de los marplatenses".

Historia y valor patrimonial del nuevo activo

A finales del siglo pasado, el histórico edificio experimentó una profunda reconversión arquitectónica para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. En 1994, la estructura "fue transformada en el shopping que funciona actualmente", en el marco de un proyecto desarrollado por el reconocido estudio de arquitectura Pfeiffer Zurdo.

Debido a su relevancia patrimonial y social, el complejo recibió distinciones institucionales. Desde IRSA recordaron que ese valor cultural "fue reconocido por el Concejo Deliberante de Mar del Plata", cuerpo legislativo que lo declaró formalmente "sitio de interés turístico".

El plan de la construcción para crear hipotecas a 30 años con fondos de la ANSES y el cese laboral

Los datos operativos reflejan su peso en el comercio minorista de la región. El inmueble se encuentra "ubicado en una de las zonas de mayor circulación peatonal del centro marplatense" y cuenta con una infraestructura de "10.000 m² de superficie comercial, 77 locales" independientes y seis accesos.

El impacto comercial y los planes a futuro

El volumen de público ubica a Los Gallegos en un lugar de privilegio dentro de la plaza atlántica. Según las cifras difundidas, el complejo registra "una afluencia cercana a los 8 millones de visitas anuales", con marcados saltos estacionales que trepan a "picos de hasta 900.000 visitantes mensuales durante la temporada alta" de verano.

De cara a esta nueva etapa operativa, los lineamientos apuntan a potenciar la oferta comercial sin descuidar la historia del edificio. Al respecto, el director de Inversiones (CIO) de Grupo IRSA, Jorge Cruces, expresó: “Queremos acompañar su evolución, preservando aquello que lo hace único y fortaleciendo su propuesta para que siga siendo un lugar de encuentro y experiencias para los marplatenses”.

La industria dejará medio millón de trabajadores sin empleo y cerrará hasta 40.000 empresas en 2026

Con esta adquisición, el conglomerado consolida su presencia federal tras "más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país". Su red queda ahora conformada por "18 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort". En total, la estructura coordina y "genera más de 18.000 empleos directos e indirectos" en la Argentina.

ML