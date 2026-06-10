Crecen las críticas al proyecto de Ley de Lobby: ONG y empresarios cuestionan sanciones y controles

El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido en el debate público como Ley de Lobby, comenzó a cosechar críticas de distintos sectores que, aunque con argumentos diferentes, coinciden en advertir que el texto enviado por el Poder Ejecutivo podría generar restricciones excesivas para la participación de organizaciones sociales y actores privados en el proceso de toma de decisiones públicas.

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Mientras más de 180 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el riesgo de que la iniciativa se convierta en una herramienta de control y vigilancia sobre entidades que trabajan en derechos humanos, educación, salud o transparencia, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó la asimetría de las obligaciones impuestas al sector privado y advirtió sobre la posibilidad de que se criminalicen incumplimientos meramente formales.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca otorgar un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas, cámaras empresarias, consultores, estudios profesionales, organizaciones e intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores para promover intereses sectoriales o influir en procesos de toma de decisiones.

Para ello, el proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses en el que deberán inscribirse los gestores de intereses. Además, establece la obligación de presentar declaraciones juradas sobre los intereses representados, los clientes o beneficiarios de las gestiones realizadas y los temas abordados en cada contacto con funcionarios o legisladores.

Según el texto enviado por el Poder Ejecutivo, los registros deberán incluir la fecha, hora y modalidad del encuentro, la dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente involucrado y una síntesis de los asuntos tratados.

La iniciativa también contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Entre ellas figuran multas de entre 500 salarios mínimos y la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de gestión de intereses en casos considerados graves. Paralelamente, impone obligaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán informar y dar publicidad a las reuniones mantenidas con lobistas y rendir cuentas sobre esos vínculos.

Las críticas de las organizaciones sociales

A través de un comunicado conjunto, más de 180 organizaciones de la sociedad civil sostuvieron que el proyecto "incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad".

Entre los principales cuestionamientos figura la equiparación entre organizaciones sociales, empresas y otros actores privados bajo un mismo esquema de registro, control y sanciones.

Según las entidades firmantes, las relaciones entre una empresa que busca influir en una regulación económica y una organización que promueve derechos, representa intereses colectivos o controla la actuación de los poderes públicos tienen naturalezas distintas y no deberían recibir el mismo tratamiento normativo.

"Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias", señalaron.

Las organizaciones también sostuvieron que ya cumplen con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas ante distintos organismos públicos, por lo que consideran que la nueva normativa podría desalentar la participación de entidades pequeñas y reducir la diversidad de voces presentes en el debate público.

Otro de los puntos que genera preocupación es el tratamiento previsto para las organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales. Según el comunicado, el proyecto permitiría al Estado requerir información adicional invocando conceptos amplios como "seguridad interior" o "interés público", además de equipararlas con representantes de intereses extranjeros.

Las entidades compararon esta situación con experiencias registradas en otros países, como Hungría o Paraguay, donde normas similares derivaron en mayores controles sobre la actividad de organizaciones independientes.

Preocupación por las sanciones

Uno de los aspectos más cuestionados es el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa. Las organizaciones advirtieron que la posibilidad de imponer penas de prisión por incumplimientos formales podría generar un efecto disuasorio sobre la participación ciudadana.

"Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado", señalaron.

Además, cuestionaron que el proyecto contemple sanciones más severas para actores privados que para funcionarios públicos que incumplan las obligaciones previstas por la norma.

"Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa", concluyeron.

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La posición de la Cámara de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también expresó reparos sobre varios artículos de la iniciativa, aunque desde una perspectiva centrada en la actividad empresarial.

La entidad manifestó su respaldo al objetivo de incrementar la transparencia en las relaciones entre el sector privado y el Estado, pero advirtió que el texto actual incorpora nuevas cargas administrativas y obligaciones que podrían resultar de difícil cumplimiento para empresas, pymes y distintas organizaciones.

Entre las principales observaciones figura la creación de requisitos que, según la CAC, podrían terminar excluyendo a determinados actores de cualquier interacción con funcionarios o legisladores.

Asimismo, la entidad cuestionó la incorporación de sanciones penales por incumplimientos vinculados al registro de gestores de intereses.

"El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales, lo que a todas luces resulta desproporcionado", sostuvo la cámara empresaria.

En ese sentido, la CAC consideró necesario revisar el texto para evitar que la búsqueda de una mayor transparencia termine generando restricciones innecesarias para la participación institucional del sector privado.

FN