Jornada cargada en Diputados: ley de lobby y "Súper RIGI"

Este miércoles 3 de junio será una jornada cargada en la Cámara de Diputados, donde los plenarios de comisiones se reunirán a debatir dos proyectos de gran relevancia como la ley de lobby y el "Súper RIGI" para megainversiones, un proyecto que potencia el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La jornada iniciará a las 14hs de este miércoles con las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, las cuales buscarán avanzar de forma conjunta en el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para crear un "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".

El Gobierno envía al Congreso una nueva ley de sociedades: qué se modifica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con esta iniciativa, identificada como ley de lobby, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas de empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores, promoviendo intereses sectoriales e influyendo en la toma de decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

La norma plantea la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses que permita inscribir lobistas, al mismo tiempo que el sistema exige declaraciones juradas en relación a los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Según se indicó en el proyecto del Ejecutivo, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la misma, y una síntesis de los asuntos abordados.

El proyecto también establece multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobistas para aquellos gestores de intereses que incurran en diferentes tipos de infracciones y deban ser sancionados.

En paralelo, el proyecto también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, los cuales deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En cuanto al "Súper RIGI", se trata de un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, el cual se espera que sea aprobado sin mayores obstáculos teniendo en cuenta la existencia del RIGI original contenido en la Ley Bases que logró los consensos suficientes en 2024.

Advierten que el Súper RIGI no traerá inversiones transformadoras

A partir de las 15hs se reunirán en plenario las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch; Industria, de José Luis Garrido; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Martín Yeza para abordar el proyecto del Poder Ejecutivo.

Se espera que al debate se sume el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, ambos altos funcionarios del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

El proyecto busca captar inversiones de gran escala en sectores vinculados a minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros.

Según se indicó en la iniciativa, los beneficiarios del esquema deberán realizar inversiones mínimas de 1000 millones de dólares a cambio de un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, con beneficios como una reducción al 15% del impuesto a las Ganancias y una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), junto a certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

AS/ff