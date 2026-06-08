Mar del Plata: discutieron a la salida de un boliche, lo empujaron a la calle y lo atropelló un auto

Una discusión entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, terminó con un joven de 22 años atropellado por un auto luego de ser empujado intencionalmente hacia el centro de la calle. El violento episodio ocurrió en la vía pública y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó la secuencia completa del impacto.

De acuerdo con las actuaciones realizadas por el personal de la Comisaría Novena de la Policía Bonaerense, el altercado que desencadenó la agresión física se habría originado inicialmente a raíz de un incidente de tránsito previo en la zona de locales nocturnos.

Según el informe publicado por el diario La Nación, el hecho tuvo lugar específicamente sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos que se encontraban estacionados y a pocos metros de la intersección con la calle Primera Junta.

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En las imágenes grabadas se observa cómo dos grupos de hombres mantenían un intenso intercambio verbal en medio de la calzada. En el punto más crítico de la confrontación, uno de los involucrados avanzó de forma directa hacia la víctima y le propinó un fuerte empujón que lo proyectó hacia la calle.

Debido a la fuerza del golpe, el joven de 22 años perdió el equilibrio por completo y cayó de espaldas justo en el momento en que circulaba un automóvil por ese carril.

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Un vehículo Peugeot 208 blanco que transitaba por el lugar no logró esquivar al individuo y lo atropelló de manera violenta. El cuerpo de la víctima golpeó directamenta contra el capó y el parabrisas del rodado antes de quedar tendido a un costado de la arteria vial.

Tras el impacto, se solicitó asistencia médica de urgencia y el afectado fue trasladado de inmediato al Hospital Privado de Comunidad (HPC) de Mar del Plata para ser sometido a diversas evaluaciones clínicas preventivas.

Los profesionales de la salud asistieron al paciente por múltiples politraumatismos derivados del choque contra el automotor y la posterior caída sobre la cinta asfáltica.

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Fuentes sanitarias confirmaron que, luego de los controles médicos de rigor, el joven logró recibir el alta médica debido a que los estudios determinaron que no presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Investigación judicial por lesiones dolosas

A pesar de la gravedad institucional de las imágenes viralizadas, fuentes con acceso a la investigación informaron que no se radicó denuncia formal por parte de los involucrados en las horas posteriores al hecho.

La causa judicial fue caratulada de forma preventiva bajo la figura de lesiones dolosas y quedó a cargo de la fiscal de turno de la UFI N.° 4, Constanza Mandagarán, quien coordina las tareas junto a las fuerzas de seguridad locales.

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Desde el ámbito judicial se dispuso de manera inmediata la recepción de la declaración testimonial de la víctima con el objetivo de reconstruir el trasfondo de la pelea.

Asimismo, la Fiscalía ordenó una serie de medidas de prueba tendientes a identificar a los responsables de la agresión y determinar el grado de responsabilidad del conductor del automóvil que protagonizó el atropello.

BGD/ML

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