domingo 07 de junio de 2026
SOCIEDAD
Imponente desfile popular

Fotogalería: el Indio Solari se fue entre lágrimas y recuerdos en un domingo gris

La masiva despedida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota deja postales de una multitud en duelo. Todo en las fotos de Pablo Cuarterolo.

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026
Despedida al Indio Solari en Villa Domínico | Pablo Cuarterolo
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Minutos antes de las 11 de la mañana la gente comenzó a desfilar entre las vallas para llegar al microestadio Gatica de Villa Domínico, para despedir los restos del Indio Solari.

Minuto a minuto: una multitud despide al Indio Solari en Domínico

Miles de fanáticos con banderas y remeras de su ídolo esperaron pacientes para ingresar, mientras celebraban su música. Pero, al salir de polideportivo, luego de ver al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dentro de un ataúd, el llanto y la congoja se hicieron visibles.

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Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Salida del velatorio del Indio Solari 07062026

Pablo Cuarterolo

Salida del velatorio del Indio Solari 07062026

Pablo Cuarterolo

Salida del velatorio del Indio Solari 07062026

Pablo Cuarterolo

Salida del velatorio del Indio Solari 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

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Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

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Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

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Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

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Despedida al Indio Solari en Villa Domínico 07062026

Pablo Cuarterolo

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MEG

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