Fotogalería: el Indio Solari se fue entre lágrimas y recuerdos en un domingo gris

Minutos antes de las 11 de la mañana la gente comenzó a desfilar entre las vallas para llegar al microestadio Gatica de Villa Domínico, para despedir los restos del Indio Solari.
Minuto a minuto: una multitud despide al Indio Solari en Domínico
Miles de fanáticos con banderas y remeras de su ídolo esperaron pacientes para ingresar, mientras celebraban su música. Pero, al salir de polideportivo, luego de ver al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dentro de un ataúd, el llanto y la congoja se hicieron visibles.
Pablo Cuarterolo
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MEG