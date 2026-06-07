Caso Agostina Vega: Luis Juez denunció que Barrelier es un "reclutador de adolescentes" y aseguró que lo ocurrido "me da mucha impotencia"

Luis Juez habló este sábado 6 de junio del femicidio de Agostina Vega y acusó a Claudio Barrelier, uno de los dos detenidos por el asesinato, de ser “un reclutador de adolescentes”. El senador nacional expresó la “vergüenza e impotencia” que le provoca el crimen de Agostina, denunció que Córdoba se volvió “una provincia feudal” y cuestionó a la intendencia local, a la definió como una “banda de mafiosos”.

Luis Juez

En Radio Rivadavia, el legislador afirmó: “Cuando uno ve que están 28 años en el poder, los tipos se perpetúan de tal manera que el nivel de impunidad e inmunidad que creen que tienen es absoluto. Son una banda de mafiosos que se ha adueñado de la provincia y han hecho desastres”.

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Y luego aseguró que los jueces “son punteros políticos más que administradores de justicia”, denunciando que Barrelier “es un reclutador de adolescentes” que los usa para “suburbios inmundos sostenidos con habilitaciones truchas de parte del poder político. Me da mucha vergüenza e impotencia”.

Agostina fue asesinada y su cuerpo descuartizado, presuntamente por Barrelier.

Claudio Barrelier

Quiénes son el nuevo detenido por el caso Agostina Vega.

El jueves 4 de junio arrestaron, por presunto encubrimiento agravado, a Osvaldo Fassetta, de 47 años, el hombre vivía en una habitación que le había prestado Claudio Barrelier en su casa del barrio Cofico.

Osvaldo Fassetta

Entrevistado por Noticiero Doce, poco antes de ser detenido, Fassetta expresó que el “sábado que ocurrió el hecho” (en referencia a la muerte de la adolescente) pidieron "un Uber desde la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol, ahí nos encontramos con Agostina, Melisa (Heredia, la madre de la joven) y su hijo más chico de 7 años. Agostina le pidió el número de teléfono a Claudio estando su madre al lado”.

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El inquilino aseguró que la adolescente le dijo a Barrelier: “Claudio no te olvides de pasarme tu número". Luego, "hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y ninguno se apartó de ahí”.

Al terminar el partido, los dos hombres se fueron al cumpleaños de un amigo, donde también estuvieron presentes Melisa, Agostina y su hermano. “A las 19.30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”, declaró Fassetta.