La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue brutalmente asesinada y descuartizada en Córdoba, sumó novedades este jueves con la detención de un segundo sospechoso. Se trata de Osvaldo Miguel Fassetta, amigo de Claudio Barrelier, acusado por el asesinato de la adolescente, y una de las personas que vive en la casa ubicada en barrio Cofico, donde se cree que habría ocurrido el crimen.

Fassetta tiene 47 años, es padre de dos hijos y está relacionado al rubro de la construcción. Según explicó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, "conoce a Barrelier hace diez meses" y vivía en una habitación que le había prestado el acusado en su vivienda de la calle Juan Del Campillo al 1800 porque actualmente transita una situación económica complicada.

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La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón por presunto "encubrimiento agravado", luego de que el nuevo sospechoso declarara como testigo y brindara una serie de entrevistas a medios de comunicación. Es hincha del club Instituto de Córdoba y sería a través de su fanatismo por el fútbol que conoció y forjó un vínculo con el principal imputado en la causa. Así fue como también le ofreció que viviera por un tiempo en su casa.

El hombre posee varias deudas bancarias e incluso figura en los registros del Banco Central de la República Argentina como "irrecuperable", la peor dentro de la clasificación de deudores por acumulación de una mora prolongada.

En su perfil de Facebook, Fassetta compartía generalmente fotos junto a familiares, amigos y allegados, además de múltiples fotos y videos vinculadas a sus actividades cotidianas. Dentro de su información personal en las redes sociales, menciona un trabajo relativo al sector de la construcción desde hace 16 años.

Osvaldo Fassetta.

En los reportajes que dio a la prensa, habló de los detalles de los movimientos que observó en la casa durante los días que siguieron a la desaparición de la adolescente. De acuerdo a su relato, dormía en una habitación cercana a la puerta principal del inmueble pero la noche en la que Agostina ingresó al lugar junto a Barralier -hecho que quedó captado por las cámaras de seguridad- se ausentó porque habría estado en el kiosco en el que trabaja actualmente.

Además, mencionó que volvió el domingo 24 de mayo a las 12 del mediodía, es decir, horas después de la última vez que se vio con vida a la chica. También dijo que conocía de la cancha y las actividades barriales a la mamá de la víctima, Melisa Heredia, y que fue ella quien le avisó sobre la desaparición de su hija. "Ella asoció con Claudio la descripción que hizo el remisero -que llevó a Agostina-", recordó.

Agostina Vega, la víctima, junto al principal sospechoso, Claudio Barrelier.

Sobre la dinámica dentro de la casa, indicó que Barrelier pasaba mucho tiempo dentro de una habitación que utilizaba él solo y a la que no dejaba entrar a nadie. Allí, acostumbraba a escuchar música en un volumen muy alto. Aunque el día posterior a la desaparición de Agostina no notó nada raro en sus movimientos, explicó que le llamó la atención que le cambiaran el acolchado de su cama.

Por último, el hombre habló acerca de la denuncia por "privación ilegítima de la libertad" que tenía su amigo desde mayo de 2025 tras haber sido acusado de secuestrar a una joven de 20 años. Expresó que, en su momento, le creyó porque le había manifestado que le "habían hecho una cama".

El abogado de Fassetta criticó su detención

En diálogo con la prensa, Medina Allende cuestionó el accionar de las autoridades y negó que su cliente estuviera en la vivienda investigada cuando supuestamente ocurrió el crimen. "Yo no he visto el expediente. Sé que en Córdoba los fiscales, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo y dictan prisiones preventivas", lanzó tajante.

En ese sentido, insistió en que Fassetta llegó a la casa al otro día y que es normal que se encontraran rastros suyos en el lugar, ya que residía allí hace un tiempo. "Si yo le digo a la gente yo duermo en esa cama, viene la Policía, saca el colchón, ¿huellas de quién pueden encontrar? Del que duerme en esa cama", añadió.

"Le pareció raro que había dejado una frazada gris oscuro y encontró una frazada gris blanca", dijo acerca del detalle que le comentó su defendido. Por último, puso en duda la acusación que pesa sobre Fassetta, a quien se le atribuye haberle enviado un audio a Heredia con la voz cambiada diciendo, "la nena está durmiendo, quedate tranquila".

Fassetta, que también compartió la tarde del sábado 23 de mayo con Barrelier, Agostina y su mamá, fue alojado en la Unidad Judicial 13, mientras que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

FP