Caso Agostina Vega: la abuela de la joven entregó una carta que encontró de su nieta y se hizo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier

Allanaron nuevamente este miércoles la casa de Claudio Barrelier, el detenido acusado por el presunto femicidio de Agostina Vega; y el lavadero de autos donde dos hombres limpiaron el Ford Ka negro que habría usado el sospechoso para transportar los restos de la víctima; además, la abuela materna de la joven reveló que entregó una carta que encontró de su nieta.

Según la Agencia Noticias Argentinas, que habló con fuentes del caso, el primer procedimiento estuvo encabezado por agentes de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica, quienes se encargaron de analizar la escena y buscar manchas hemáticas.

Durante el allanamiento cortaron el tránsito de la calle Juan del Campillo al 2800, barrio Cofico, y entraron al domicilio de Barrelier, donde incautaron ropas de los residentes y realizaron una planimetría forense para determinar las dimensiones y las disposiciones de cada habitación. “Buscan establecer la mecánica de muerte a través de las proyecciones en el lugar”, le explicaron a NA.

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Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega

El segundo operativo se realizó en el lavadero de autos donde dos hombres limpiaron el Ford Ka negro que habría usado Barrelier para llevar los restos de Agostina hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. En este procedimiento, los agentes confiscaron un trapo y dos esponjas.

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Por su parte, la familia de la menor asesinada lideró una marcha en la ciudad de Córdoba por el “Ni Una Menos” para exigir justicia y pedir el fin de los femicidios y la violencia contra las mujeres.

Elizabeth, la abuela de Agostina, habló con la prensa y reclamó el arresto de Soledad, la dueña del Ford Ka que le prestó el vehículo a Barrelier, al considerarla cómplice del crimen. “Que caigan todos los que tengan que caer". En ese punto, cuestionó al Poder Judicial: "Queremos que escuchen a las mujeres; justicia por mi nieta”, remarcó.

También contó que halló una carta de Agostina y la entregó a la Fiscalía para que estudie su contenido. “Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana”, detalló la mujer.

Soledad, la dueña del Ford Ka negro

La Fiscalía decretó secreto de sumario por 10 días en la causa de Agostina Vega

La Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba, que encabeza Raúl Garzón, decretó este miércoles 3 de junio “el secreto de sumario por diez días” en la causa que se encarga de investigar el femicidio de Agostina Vega.

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Así lo anunció la Justicia de la capital cordobesa en un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, donde también se explicó que “requirió la acumulación de la causa por ´Privación Ilegítima de la Libertad´ contra el imputado Claudio Barrelier de 2025”.

Agostina Vega

Además, el fiscal Garzón sumó dos fiscales especialistas en Violencia de Género a la investigación del presunto femicidio de Agostina Vega: se trata de Claudia Alejandra Romero, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Cuarto Turno; y Juan Fernando Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Juan Fernando Ávila Echenique.

HM/DCQ