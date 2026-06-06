Dos semanas después: las preguntas que siguen sin respuesta en el caso Agostina

Pasaron dos semanas desde que Agostina Vega salió de su casa en el barrio Mosconi de la ciudad de Córdoba y nunca regresó. En esos 14 días, la investigación avanzó a gran velocidad: los fiscales reconstruyeron parte de los movimientos de la adolescente, analizaron cámaras de seguridad, incorporaron testimonios, identificaron a un sospechoso, ordenaron su detención y lograron hallar los restos de la joven en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La causa, sin embargo, está lejos de estar cerrada. Aunque hoy existe una hipótesis principal y dos detenidos (Claudio Barrelier, presunto autor material, y Osvaldo Fassetta, amigo del principal sospechoso, y acusado por encubrimiento agravado), todavía persisten preguntas decisivas para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de la adolescente.

Durante los primeros días de búsqueda, los investigadores concentraron sus esfuerzos en reconstruir el recorrido de Agostina. Cámaras de seguridad, testimonios y distintas medidas permitieron seguir parte de sus movimientos hasta establecer que la joven había estado en la vivienda de Claudio Barrelier. Esa reconstrucción se convirtió en uno de los pilares de la causa y orientó gran parte de las medidas que se adoptaron posteriormente. Lo que falló -hay que decirlo- fue la demora en activar el “Alerta Sofía”, que se dispara cuando se presume que un niño, niña o adolescente puede estar en riesgo de vida. En el caso de Agostina llegó pasadas las 80 horas de su desaparición. Demasiado tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los investigadores lograron determinar que Agostina estuvo en la vivienda de Claudio Barrellier, expareja de la mamá de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron registros que la muestren abandonando ese lugar. Ese dato convirtió a la casa en uno de los escenarios centrales del expediente y desplazó el foco hacia una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué ocurrió durante las horas que la adolescente permaneció allí y cómo se desarrolló la secuencia que terminó con su muerte.

La autopsia reveló la causa de muerte: asfixia mecánica. También detectó evidencias de un abuso sexual, lo que permite suponer que ese habría sido el motivo que llevó a Barrelier a matar a Agostina. Sus antecedentes –por si fuera poco– alimentan esta teoría: en mayo del año pasado encerró a una joven en la misma casa donde se presume asesinó a Agostina. La obligó a desnudarse, ató sus manos y pies, y la amordazó con cinta de embalar. La víctima logró escapar y denunciarlo. Barrelier fue detenido pero veinte días después recuperó su libertad porque la Justicia entendió que había riesgo de entorpecimiento de la investigación.

No obstante, la detención de Barrelier tampoco cerró todos los interrogantes que presenta el caso. Por el contrario, abrió nuevas líneas de investigación vinculadas a la relación que mantenía con la víctima, a los contactos que tuvo durante aquellos días y a los movimientos que realizó antes y después de que la desaparición fuera denunciada. ¿Qué rol cumplió su amigo Osvaldo Fassetta, el nuevo sospechoso que tiene el caso? Buena parte de las medidas ordenadas por la fiscalía apuntan precisamente a completar esa reconstrucción.

Otro de los elementos que siguen bajo análisis son los mensajes que Barrelier intercambió con la madre de Agostina cuando la adolescente ya era buscada por familiares y allegados. Esas conversaciones se incorporaron al expediente y aparecen entre los elementos que los investigadores observan con atención para establecer qué información manejaba el acusado en ese momento y cómo encajan sus dichos dentro de la cronología general del caso.

El hallazgo de restos humanos en un descampado de Ampliación Ferreyra marcó un punto de inflexión en la investigación. Hasta entonces, la causa estaba enfocada en encontrar a una adolescente desaparecida. A partir de ese momento, el expediente pasó a centrarse en la reconstrucción de un femicidio y en la identificación de sus responsables.

Si bien la principal hipótesis que manejan los investigadores ubica los momentos decisivos dentro de la vivienda donde la adolescente fue vista por última vez, la investigación todavía intenta determinar cómo fue el recorrido posterior del cuerpo hasta el lugar donde finalmente fueron hallados los restos. Para responder esa pregunta, la fiscalía trabaja sobre registros de cámaras, movimientos de vehículos, comunicaciones y otros elementos recolectados durante los allanamientos.

Esa reconstrucción también busca despejar otra duda que continúa presente en el expediente: si Claudio Barrelier actuó solo o si hubo otras personas que pudieron intervenir antes o después del crimen, como se cree en el caso de su amigo detenido recientemente.

Las pericias pendientes aparecen como una de las principales apuestas de la investigación para las próximas semanas. Los análisis sobre teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos secuestrados podrían aportar información relevante sobre horarios, desplazamientos y contactos mantenidos durante los días en que Agostina estuvo desaparecida.

Mientras tanto, la familia sigue esperando respuestas. A dos semanas de la desaparición que conmocionó a Córdoba y todo el país, la Justicia logró reunir pruebas suficientes para sostener una hipótesis y mantener detenido al principal sospechoso. Pero las preguntas más importantes todavía permanecen abiertas: qué ocurrió dentro de la casa donde Agostina fue vista por última vez, cómo se desarrolló la secuencia que terminó con su asesinato y quiénes participaron de los hechos que hoy investiga la Justicia.