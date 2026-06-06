Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Lázaro Báez, que actualmente cumple una condena por las causas conocidas como “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, debió ser internado de urgencia este viernes por la noche por un cuadro de pulmonía, según las autoridades penitenciarias.

El empresario, de 75 años, se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, aunque, durante los últimos meses, sus abogados pidieron repetidas veces que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por las complicaciones de su estado de salud.

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