Causa Cuadernos: Lavagna, Fariña y Zuvic vuelven a declarar tras el corte de internet en Comodoro Py

El exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic, entre otros testigos, se presentarán este jueves ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) en el marco de la Causa Cuadernos. Las declaraciones debieron ser reprogramadas luego de que el martes pasado se cancelaran las audiencias debido a problemas técnicos en la conexión de internet en la zona de los tribunales de Comodoro Py.

Los tres testimonios son considerados piezas clave para el avance del proceso judicial que investiga el presunto pago de coimas de empresarios a funcionarios públicos. La causa tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a exintegrantes de sus administraciones.

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Las claves de los testimonios de Lavagna y Fariña

La declaración que genera mayor expectativa en Comodoro Py es la de Roberto Lavagna. El exministro de Economía ya había comparecido previamente en el juicio de la causa Vialidad, oportunidad en la que recordó detalles de su gestión durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó las investigaciones que impulsó en su momento por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública.

Causa Cuadernos: la expareja de Centeno completó su declaración y enfrentó audios que complican su situación

Por su parte, Leonardo Fariña se presentará nuevamente ante el tribunal. El financista, conocido por su rol como imputado arrepentido en la causa denominada "La Ruta del Dinero K", sostuvo en reiteradas ocasiones que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de los intereses del expresidente Néstor Kirchner. Se espera que en esta jornada brinde datos relevantes vinculados a presuntas maniobras de lavado de dinero.

Zuvic y el retraso en el cronograma de testigos

La nómina de testigos convocados para este jueves por el TOF 7 la completará la exlegisladora Mariana Zuvic, quien ha denunciado públicamente diversos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El cronograma del proceso judicial viene registrando demoras significativas: durante mayo, solo pudieron prestar declaración ocho de los 43 testigos convocados, debido a la extensa duración de cada una de las exposiciones ante el tribunal. Entre los testimonios más destacados estuvo el de Hilda Horovitz, exesposa de Oscar Centeno, quien fue chofer de Roberto Baratta (exsubsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación y uno de los principales acusados en la Causa Cuadernos). Ante los jueces, Horovitz ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su expareja. Centeno fue el autor de los cuadernos de las coimas.

La denominada causa Cuadernos tuvo su origen en 2018, impulsada por una serie de anotaciones detalladas por Oscar Centeno. En dichos registros, Centeno describió minuciosamente presuntos recorridos que tenían como objetivo el traslado de bolsos con dinero en efectivo, los cuales habrían sido entregados por distintos empresarios a funcionarios del gobierno nacional.

MEG/ff