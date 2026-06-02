Insólito: Roban cables de fibra óptica y suspenden el juicio por los "Cuadernos de las coimas"

El insólito episodio de inseguridad afectó de lleno al corazón del Poder Judicial de la Nación: un robo de cables de fibra óptica en la vía pública dejó sin servicio de internet a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y al edificio de Inmigrantes 1950 (Fuero Penal Económico), ambos ubicados en el barrio porteño de Retiro. A causa de ello, la falta de conectividad obligó a suspender la jornada del juicio oral por la causa conocida como "Los cuadernos de las coimas", además de otros dos procesos en marcha.

Se sabe que, para la jornada de hoy, estaba prevista la declaración de testigos clave y de alto perfil político: el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic.

Además, Lavagna ya se encontraba en las instalaciones del tribunal listo para brindar su testimonio. Sin embargo, debido a la incertidumbre sobre los tiempos de reparación, los jueces decidieron dictar un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, poco antes de que el servicio comenzara a normalizarse pasado el mediodía.

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