Cayó la hermana del capo narco que planeó fugarse de Ezeiza en helicóptero

La noche rosarina volvió a cruzarse con uno de los apellidos más pesados del mapa criminal argentino. En un operativo realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el barrio Nuevo Alberdi, fue detenida una mujer identificada por las autoridades como hermana de Esteban Lindor Alvarado, el jefe narco condenado a prisión perpetua que desde hace años protagoniza una de las disputas más violentas por el control del narcotráfico en Santa Fe. El mismo que no hace mucho intentó fugar del penal de Ezeiza a bordo de un helicóptero.

La detención ocurrió durante una recorrida preventiva desplegada en el marco del Plan Bandera. Según informaron fuentes oficiales, los agentes observaron un vehículo estacionado frente a una vivienda y detectaron a simple vista un arma de fuego en su interior. La intervención derivó en el secuestro de una pistola calibre .22 equipada con un dispositivo adosado al cañón y quince municiones. Tres personas quedaron detenidas. Entre ellas, la hermana del capo narco que cumple una condena a prisión perpetua.

De acuerdo con la información oficial, la mujer registra antecedentes por infracción a la ley de drogas y estaría cumpliendo una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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La detención vuelve a poner el foco sobre el entorno de Alvarado, uno de los criminales más pesados surgidos en Rosario durante las últimas dos décadas. Su nombre quedó asociado primero al robo de autos de alta gama y luego a una estructura que disputó territorio y negocios con la banda de Los Monos, en una guerra que dejó una larga seguidilla de crímenes, amenazas y balaceras.

Desde prisión continuó generando preocupación para las autoridades. En marzo de 2023 fue desbaratado un espectacular plan para rescatarlo del penal de Ezeiza mediante un helicóptero Robinson R44 adquirido, según la acusación, con dinero proveniente del narcotráfico. El operativo incluyó cómplices, chats encriptados y una maniobra que los investigadores describieron como una “fuga de película”.

De acuerdo a los voceros, las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras el arma secuestrada será sometida a peritajes para determinar su procedencia y posible utilización en otros hechos.