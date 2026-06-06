Alquiló una casa en un country, dejó pasar a ladrones y una mujer terminó abusada

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para un hombre que, junto con su hermano –un corredor de TC–, alquiló una casa en un country, permitieron que sus cómplices entraran al predio y asaltaran distintas casas de lujo. En una de ellas, fue amenazada y violada una empleada.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible la presentación de la defensa oficial y ratificaron así la condena de Matías Leonel Aquino por “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño a la salud provocado a la víctima y robo agravado por el uso de arma y por desarrollarse en un lugar poblado y en banda”.

El caso tuvo lugar en la tarde del 19 de marzo de 2019 en una de las viviendas del country Saint Thomas, en el kilómetro 3350 de la ruta 52, en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría. Allí se había instalado Matías Leonel Aquino con su madre, la pareja de esta y su hermano, el piloto del TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis. Según se comprobó después en la investigación, los hermanos dejaban pasar a un grupo de amigos para que robaran en viviendas del country.

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En esa oportunidad, De Bonis y Aquino, junto a otros dos sujetos, irrumpieron en una de las viviendas mediante amenazas con al menos un arma de fuego, redujeron a la empleada de limpieza y rompieron placards y paredes para arrancar cajas de seguridad empotradas. Se llevaron dinero en efectivo de diversas monedas, relojes y joyas, ataron a la empleada y se fueron. Durante el robo, uno de los sujetos se apartó del grupo, volvió a amenazar a la empleada y la violó. Según reconoció la víctima en rueda de presos, fue Aquino, quien terminó condenado a a ocho años de cárcel.