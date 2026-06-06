Suspendieron a una fiscal por su labor en una causa por violencia de género

La decisión de la Legislatura santafesina de suspender por tres meses a la fiscal rosarina María Verónica Ballari despertó una fuerte polémica. La funcionaria es la que investigó inicialmente las denuncias por violencia de género que realizó Ailén Oggero, una enfermera de 32 años que tiempo después fue asesinada a balazos en la puerta de su casa en Rosario.

La medida fue adoptada en una sesión conjunta de senadores y diputados provinciales, que resolvieron apartar a la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante noventa días, sin goce de haberes y con prohibición de ingresar a dependencias del organismo mientras dure la sanción.

La resolución llegó luego de un procedimiento institucional que incluyó la intervención de la Comisión de Acuerdos y una audiencia en la que Ballari pudo presentar su descargo. El eje de los cuestionamientos estuvo puesto en la actuación de la fiscal frente a las denuncias formuladas por Oggero antes de su muerte.

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Para los legisladores que impulsaron la medida, las presentaciones realizadas por la víctima describían hechos de violencia de una gravedad suficiente como para haber motivado una respuesta judicial más efectiva. Esa valoración fue la que terminó derivando en la sanción disciplinaria.

El caso tiene como víctima a una trabajadora del Hospital Centenario de Rosario que fue asesinada el 17 de febrero de 2025 cuando salía de su vivienda ubicada sobre la calle Prusia al 6700. Su muerte generó una fuerte conmoción pública porque, antes del ataque, había recurrido a la Justicia para denunciar a su expareja por distintos episodios de violencia de género.

Tras el crimen, el hombre fue detenido e imputado por esas agresiones previas, pero nunca por el homicidio. Posteriormente fue condenado mediante un juicio abreviado a cuatro años y seis meses de prisión por los hechos de violencia ejercidos contra Oggero.

Sin embargo, la causa principal permanece sin respuestas. Ese es uno de los argumentos centrales de la defensa de Ballari. Tras conocer la sanción, la fiscal cuestionó la decisión de la Legislatura y sostuvo que se la está responsabilizando por un hecho que aún no fue esclarecido por la Justicia.