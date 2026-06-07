Dirigentes de todos los espacios saludaron a los periodistas en su día, pero Milei volvió a las críticas

En el marco del Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio en homenaje a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno, dirigentes de distintos espacios políticos expresaron este domingo su reconocimiento a los trabajadores de prensa y reivindicaron la libertad de expresión. En contraste, el Gobierno nacional mantuvo silencio institucional sobre la fecha y el presidente Javier Milei optó por compartir en redes sociales un mensaje crítico hacia el periodismo.

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La fecha encontró al Gobierno sin mensajes institucionales hacia los trabajadores de prensa. La única reacción llegó de Milei, que eligió las redes sociales para volver a cuestionar a los medios en lugar de emitir una salutación por el Día del Periodista.

El contraste se produjo en medio de un clima de creciente confrontación entre la Casa Rosada y parte del periodismo, una situación que quedó reflejada en el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Según la entidad, durante el último año se registraron 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que comenzó su monitoreo, y 119 de esos episodios fueron atribuidos al propio Presidente.

No saludamos lo suficiente a los periodistas: Victoria Villarruel felicitó a la prensa en su día

Tanto la Academia Nacional de Periodismo como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresaron preocupación por el clima de hostilidad hacia la prensa y reclamaron el respeto por el ejercicio profesional.

Aunque esta vez evitó publicar su habitual sigla “NOLSALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), Milei aprovechó la fecha para compartir un mensaje de Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. En la publicación, se cuestiona que en La Nación “Alejandro Borensztein trata, como es habitual, al Presidente de boludo” y se utiliza ese ejemplo para defender la situación de la prensa en el país: “Hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país. Y no pasa nada. Eso, precisamente, es libertad de prensa”.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel —sin vínculo con el resto del Ejecutivo— saludó a los trabajadores de prensa, aunque introdujo una diferenciación sobre el rol de la actividad. "Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda", sostuvo. Además, afirmó que "la Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta".

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Desde la oposición y otros sectores políticos, incluso aliados, las expresiones fueron en sentido contrario. En un fuerte contraste con la actitud de la Casa Rosada, el expresidente Mauricio Macri destacó que "el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia" y deseó que los periodistas puedan desarrollar su tarea "seguros y en libertad".

Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof reivindicó la función social del periodismo y envió un reconocimiento a quienes "cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad". A su vez, definió a la actividad como un componente central del sistema democrático.

También se pronunciaron dirigentes de otros espacios políticos. El exdiputado radical Mario Negri afirmó que "la libertad de expresión no se negocia: se ejerce" y felicitó a quienes realizan "las preguntas que otros prefieren evitar". En tanto, el exembajador Diego Guelar recordó la figura de Mariano Moreno y destacó la importancia de garantizar la pluralidad de voces.

GD/ML