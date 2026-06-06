Milei va en la misma dirección que Macri, pero se erosiona más rápido

Durante una cena de la Fundación Libertad, en marzo de 2019, el expresidente Mauricio Macri indicó que en un eventual segundo mandato aplicaría las mismas reformas económicas, pero con mayor velocidad: la frase “en la misma dirección, pero más rápido", sintetizó la promesa electoral que terminaría en la doble derrota de Juntos por el Cambio (JXC) en las primarias de agosto y la primera vuelta de octubre de aquel año. Siete años después, las últimas mediciones permiten comparar el estado de situación del actual gobierno que, como el de Macri, surgió también de un ballotage: según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (Espop) de la Universidad de San Andrés (Udesa), la aprobación de la gestión de Javier Milei se mantiene por debajo de la de Macri desde hace un año; en mayo pasado, la brecha fue de 5 puntos porcentuales (pp), 37% frente a 42%. En cambio, supera a la que tenía Alberto Fernández a la misma altura de mandato: 21%.

En la misma línea, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) arrojó en mayo una caída intermensual de 1,6%. Así, en los primeros cinco meses de 2026, el ICG registró cinco caídas consecutivas, lo que acumula una contracción de 19,2% desde finales del año pasado. Esto ubica al gobierno de Milei 2,6% por debajo de Macri a la misma altura de su gestión, es decir, el mes 30 (2,04) y también menor (-17,8%) al que registró Néstor Kirchner en mayo de 2006 (2,42). Consuelo parcial: el ICG de Milei superó al de Alberto Fernández y Cristina Fernández en los meses 30 de sus respectivas gestiones.

El ICG de la UTDT mide la confianza en una escala del 0 al 5, con la cual la gestión Milei alcanzó una confianza de 1,99 en mayo. Con ese dato, el promedio en lo que va de su mandato cayó a 2,41 puntos, su registro más bajo. ¿Qué sucede con mediciones alternativas? La consultora Equipo Mide relevó en mayo la misma variable, pero con una escala del 1 al 10: el promedio fue de 4 puntos y una mayoría de 51% le puso la nota más baja, 1, que equivale a nada de confianza.

Con la misma escala del 1 al 10, la última encuesta de Consultora Delfos realizada en mayo pasado arrojó una confianza en un nivel similar: casi 3,9 de promedio. En este informe, casi 60% le puso la nota más baja, 1. La serie evolutiva del último año muestra que en abril de 2026 la negatividad cruzó el umbral del 60%, mientras que la positividad se desplomó por debajo del 30%.

Finalmente, Delfos profundiza el análisis con un anclaje local. En Córdoba, a dos años y medio de mandato, Milei, que ganó el ballotage en esta provincia con 74% de los votos, acusa un desgaste similar al de Macri a la misma altura de gestión. También queda por detrás de CFK en mayo 2014 (su segunda gestión) y muy lejos del ex presidente mejor ubicado, Néstor Kirchner; en cambio, aventaja a CFK en mayo de su primer mandato y a Alberto Fernández en mayo de 2022.

El descenso es veloz

Dos mediciones nacionales recientes coinciden en que la gestión Milei “quema” capital político más rápido que la de Macri, quien fue su aliado clave para encarar el ballotage con proyección favorable.

Tres mediciones de confianza muestran que la gestión Milei se ubicó en mayo de 2026 con notas bajas en la escala en Córdoba, donde Milei ganó el ballotage en 2023 con más contundencia que Macri en 2015, el actual presidente ya tiene un desgaste similar a la misma altura de la gestión. Así, la gestión Milei enfrenta un proceso de desgaste político significativo, caracterizado por una caída de la confianza pública, niveles de aprobación inferiores a los de Macri en igual etapa de gobierno y una pérdida de respaldo visible incluso en Córdoba, uno de sus bastiones electorales más favorables.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman