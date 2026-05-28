"Voy a volver a cantar": Mauricio Macri alimenta especulaciones sobre su candidatura presidencial en 2027

Este jueves, Mauricio Macri volvió a alimentar las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. Al llegar a una reunión con dirigentes nacionales del PRO, el exmandatario deslizó una frase cargada de lectura política: "Voy a volver a cantar". La expresión surgió luego de una consulta de un periodista de MDZ Online y dejó abierta la posibilidad de una nueva postulación.

También se refirió a Patricia Bullrich y marcó distancia con la ministra de Seguridad. "Ella es de la Libertad Avanza", afirmó sobre quien hasta hace poco presidía el PRO y hoy integra el oficialismo libertario.

El exjefe de Estado fue consultado sobre el llamado “operativo clamor” y respondió con ironía al señalar que lo impulsan “para que cante”. En ese intercambio, y manteniendo el tono metafórico, lanzó la frase: "Voy a volver a cantar".

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El próximo paso de Macri

Macri pronunció esa definición mientras ingresaba al encuentro de legisladores del PRO de distintas provincias que se desarrolló en la sede partidaria de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo. La convocatoria reunió a más de 70 dirigentes.

La reunión del PRO de este jueves en la sede de San Telmo contó con más de 70 participantes | X @PROArgentina

Reunión del PRO y señales sobre una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027

La actividad fue organizada por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta nacional del PRO. Hace dos semanas, la dirigente había encabezado en territorio bonaerense otra cumbre partidaria liderada por Macri.

“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que llegar mucho más fortalecido como partido de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, sostuvo Martínez durante su exposición ante los legisladores que participaron del encuentro.

De la reunión también formaron parte el diputado Fernando De Andreis y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien además tomó la palabra durante la jornada.

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Mauricio Macri habló del kirchnerismo y respaldó los dichos de Sergio Schoklender

Antes de entrar al encuentro partidario, Macri además se refirió a las declaraciones de Sergio Schoklender en el juicio por Sueños Compartidos. Allí, el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo sostuvo que Aníbal Fernández financiaba con recursos públicos al constitucionalista Eduardo Barcesat durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner para promover investigaciones judiciales contra funcionarios del PRO.

Sergio Schoklender declaró en la causa "Sueños Compartidos" que Aníbal Fernández financiaba con fondos públicos investigaciones judiciales contra funcionarios del PRO

"Fueron años muy duros, en la Ciudad y en la Nación después, con todo ese ejército de demolición para que el cambio no avanzara. Por suerte el cambio volvió en 2023 y ahora hay que lograr que sea indestructible", señaló el expresidente al recordar aquellos años del kirchnerismo. Sobre los dichos de Schoklender en el expediente judicial, agregó: "Le doy todo el crédito, es verdad".

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Macri también evaluó la situación actual del kirchnerismo y consideró que atraviesa un momento de debilidad política en comparación con otras etapas. "Están desarmados, la Justicia actuó en un tiempo largo, pero lo hizo. Están peleados ellos, no están articulados y no es el mismo kirchnerismo el de ahora que el de 2015 o el del 2019", resumió.

El expresidente también se permitió una referencia a la actualidad de Boca Juniors, que este jueves disputa un partido clave por la Copa Libertadores para avanzar de ronda. "El próximo paso importante es hoy, que tenemos que ganarle a los chilenos", expresó sobre el encuentro frente a Universidad Católica.

NG