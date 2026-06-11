La inflación de junio podría perforar el 2% según estimaciones privadas

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual en mayo, marcando la segunda desaceleración consecutiva tras el pico de 3,4% en abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De acuerdo con los cálculos privados, la tendencia hacia la baja se confirmaría en junio.

Santiago Casas, Economista Jefe de EconAnalytics, comentó que en mayo “lo más destacable fue la inflación núcleo, que se desaceleró al 1,9% mensual y perforó el umbral del 2% por primera vez desde septiembre”.

“Es un dato relevante porque permite mirar más allá de factores transitorios y muestra que la desaceleración de precios continúa extendiéndose al resto de la economía”, agregó el economista.

Una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo, según el INDEC

Desde la Fundación Libertad indicaron que en junio algunas mediciones anticipan mayores presiones en alimentos, un componente de alta ponderación en el índice general.

“Aun así, mientras no se altere la tendencia de fondo, el principal desafío seguirá siendo perforar de forma sostenida el piso del 2% mensual, condición necesaria para comenzar a encauzar la inflación interanual hacia niveles inferiores al 30%”, sostuvieron.

Por su parte, la consultora Equilibra señaló que “nuestros relevamientos apuntan a una nueva baja que podría llevar la inflación por debajo del 2% mensual. Las razones: buena parte del impacto del shock de precios internacionales ya se habría trasladado, los Regulados subirían menos que en mayo y el precio de la carne sigue estable”.

Por su parte, EcoGo en su análisis de los precios en la primera semana de este mes apuntó que “la inflación general se proyecta en torno al 1,9% mensual. El mes de junio comienza con servicios indexados al último dato de inflación, impactando en sectores como educación y salud. Por su parte, el rubro de transporte sigue ajustándose de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios: 4,6% en CABA, 4,9% en GBA en el caso de los colectivos y aumentos de hasta el 15% en los trenes”.

“En cuanto a los alimentos, la primera semana muestra movimientos acotados (0,2%). Sin embargo, debido a los incrementos mayoristas en verduras —con variaciones que superan el 10%— resta ver en qué medida este impacto se trasladará a los mostradores”, agrega el reporte.

Inflación de mayo

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, el (Índice de Precios al Consumidor) (IPC() llega al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual es del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

LM