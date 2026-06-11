Una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo, según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes en mayo necesitó $1.498.741 para no ser pobre y $681.246 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El incremento mensual de la CBT fue del 2,0% y el de la CBA fue del 2,4% mientras que la inflación marcó 2,1%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente, ubicándose por encima de la inflación (33,2%).

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

La inflación de mayo fue del 2,1%, según el INDEC

Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

Inflación de mayo

El Índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó 2,1% en mayo de 2026, acumulando una variación de 14,7% en los primeros cinco meses del año.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Según el INDEC, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

Pobreza infantil

En el segundo semestre de 2025, el 42,3% de las niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encontraba por debajo de la línea de indigencia, según el último informe de Pobreza Monetaria y privaciones vinculadas a niñas y niños presentado por Unicef Argentina.

Para el primer semestre de 2026 Unicef proyecta un quiebre en la mejora: la pobreza infantil volvería a subir al 44,4% y la indigencia treparía al 10,8%. Esta frágil recuperación coincide, además, con una fuerte señal de alerta sobre el financiamiento de las políticas públicas dirigidas a la infancia para lo que resta del año.





LM