El Riesgo País de Argentina interrumpió abruptamente su tendencia alcista reciente y cerró este jueves 11 de junio de 2026 en 443 puntos básicos, anotando el valor más reducido de la gestión presidencial de Javier Milei. La plaza financiera local y externa reaccionó con marcado entusiasmo operativo ante la decisión de la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) de elevar la nota crediticia de la deuda soberana del país.

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Esta fuerte descompresión del spread internacional estuvo acompañada por un rally alcista en la cotización de los bonos en moneda extranjera y las acciones locales en Wall Street, consolidando un quiebre técnico que ubica al termómetro bursátil en mínimos históricos de los últimos ocho años.

El Riesgo País finalizó las operaciones en 443 puntos, lo que representó una fuerte contracción del 11,90% respecto del cierre formal previo. Durante la apertura del segmento comercial, el índice de referencia administrado por el banco de inversión JP Morgan inició la rueda en un valor máximo de 503 puntos, replicando las presiones observadas el día anterior. Con el transcurso de las negociaciones de renta fija y una masiva corriente de compras sobre los títulos globales, el indicador financiero descendió con fuerza hasta registrar un piso mínimo intradiario de 442 unidades, estabilizándose de manera definitiva a un paso de dicho suelo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció una marcada transición técnica, oscilando entre la cautela global y el sorpresivo avance local de este jueves. Hacia el cierre de la semana anterior, el índice de JP Morgan se había ubicado temporalmente por debajo de las 500 unidades; el martes 2 de junio cotizó en 488 puntos básicos, el miércoles 3 de junio marcó 492 puntos y el jueves 4 de junio se posicionó en 486 puntos. Sin embargo, la publicación de indicadores económicos internacionales interrumpió temporalmente la descompresión, forzando un cierre el viernes 5 de junio en los 499 puntos básicos.

La apertura de la presente semana comercial ratificó inicialmente el escenario de volatilidad y resistencia técnica en las carteras antes del fuerte recorte diario registrado hoy. El lunes 8 de junio el indicador de Rava Bursátil pactó su nivel definitivo en 494 puntos, mientras que el martes 9 de junio avanzó hacia las 498 unidades. La presión de venta sobre los instrumentos de renta fija emergente se intensificó el miércoles 10 de junio, rueda en la que el índice escaló hasta los 503 puntos básicos afectada por factores del contexto global. .

La drástica reversión bursátil operada este jueves estuvo condicionada de forma directa por la mejora en la nota de la deuda soberana en moneda extranjera dictaminada por Standard & Poor's, que elevó la calificación de la Argentina de la categoría "CCC+" a "B-".

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero y macroeconómico de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir bonos en dólares en comparación con los títulos públicos del Tesoro de los Estados Unidos, tomados internacionalmente como activos libres de riesgo crediticio. Este instrumento de medición estadística es estructurado y difundido globalmente por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos básicos equivale exactamente a una sobretasa de interés del 1% anual.

Este guarismo técnico funciona internacionalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y mensurar la probabilidad de ocurrencia de un evento de impago o reestructuración forzosa (default). El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza inversora se deteriora, los precios de los bonos caen y sus rendimientos suben de forma inversa, elevando la brecha.

Para la medición estadística aplicada sobre las variables de la economía argentina, la metodología adoptada se sustenta de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de títulos emitidos bajo legislación nacional y extranjera. La trascendencia de este índice radica en que establece el piso para el costo de financiamiento de toda la estructura económica real del país. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener capitales extranjeros, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.