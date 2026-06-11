OPI de SpaceX habría atraído más de US$ 70.000 millones en órdenes de minoristas

SpaceX habría atraído más de US$70.000 millones en órdenes de inversionistas minoristas para su oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el que podría ser un debut récord entra en su etapa final.

Se espera que los inversionistas minoristas reciban al menos el 20% de las acciones disponibles, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque la información no es pública. En una IPO de US$75.000 millones, que sería la mayor de la historia, esa asignación dejaría sin satisfacer la mayor parte de la demanda de inversionistas individuales, según cálculos de Bloomberg.

Dejar a una gran cantidad de seguidores de Elon Musk sin acceso a acciones en la IPO probablemente impulsaría aún más la demanda una vez que los títulos comiencen a cotizar. Musk ha cultivado una sólida base de inversionistas minoristas durante su gestión al frente de Tesla Inc., grupo que posee cerca del 40% de las acciones de la compañía, según estimaciones de James Picariello, analista de BNP Paribas.

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SpaceX, OpenAI y Anthropic deberán esperar para ingresar al S&P 500

La empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial ha recibido órdenes de alrededor de 1.000 inversionistas institucionales, según algunas de las personas.

Los términos de la oferta, incluido el precio de US$135 por acción y los 555,6 millones de acciones ofrecidas, difícilmente cambiarán, señalaron algunas de las fuentes. SpaceX recaudaría cerca de US$75.000 millones en una operación que valoraría a la compañía en alrededor de US$1,8 billones, considerando las acciones en circulación reportadas en sus documentos regulatorios.

SpaceX prevé asignar menos del 10% de las acciones de su IPO a órdenes internacionales, según algunas de las personas. La asignación para Japón fue aumentada anteriormente este mes a US$2.500 millones desde US$2.000 millones.

Las deliberaciones siguen en curso y los detalles de la oferta, incluida la cantidad asignada a inversionistas minoristas, aún podrían cambiar, dijeron las personas. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se esperaba que los bancos dejaran de recibir órdenes de inversionistas institucionales para la IPO de SpaceX el miércoles, antes de fijar el precio el jueves y comenzar a cotizar el viernes.

La mayor IPO de la historia

La IPO está encaminada a convertirse en la mayor de la historia, superando el debut de US$29.400 millones de Saudi Aramco en 2019. También abrirá el camino para posibles megasalidas a bolsa de empresas cuyos modelos de inteligencia artificial compiten con los de SpaceX. OpenAI presentó confidencialmente una solicitud para salir a bolsa el lunes, después de que Anthropic PBC hiciera lo mismo la semana pasada. Junto con SpaceX, las tres compañías podrían añadir US$3,6 billones en valor de mercado a las bolsas de Estados Unidos, según cálculos de Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la IPO de SpaceX, con otros 18 bancos participantes. La empresa, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., espera debutar el viernes en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.



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