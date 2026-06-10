Amazon suma otro megafinanciamiento por US$17.500 millones para acelerar su apuesta por la inteligencia artificial

Poco después de concretar la mayor emisión de bonos corporativos de la historia en Canadá, Amazon.com Inc. acordó otro financiamiento multimillonario mientras se dispara el gasto en inteligencia artificial.

Amazon busca recaudar US$ 12.000 millones con primera emisión de bonos en EE.UU. en tres años

Un grupo de bancos encabezado por Citigroup Inc. acordó poner a disposición de la compañía un préstamo a plazo por US$17.500 millones hasta finales de septiembre, según una presentación realizada el miércoles. Cada vez que la empresa utilice fondos de esta línea de crédito, tendrá tres años desde la fecha del desembolso para devolver el dinero.

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En febrero, OpenAI informó que Amazon invertiría hasta US$50.000 millones en efectivo en la empresa de inteligencia artificial, con un compromiso inicial de US$15.000 millones. El resto se desembolsará cuando OpenAI cumpla determinadas condiciones, como una oferta pública inicial. Dos meses después, Anthropic PBC anunció que Amazon acordó invertir otros US$5.000 millones y podría aportar hasta US$20.000 millones adicionales con el tiempo.

El nuevo préstamo podría ayudar a financiar esas inversiones de capital, escribieron en una nota los analistas de CreditSights Jordan Chalfin y Michael Pugh. Según los analistas, Amazon también podría convertirse en candidata a futuras emisiones de acciones, siguiendo los pasos de otras grandes compañías como Alphabet Inc., que recaudó US$84.750 millones la semana pasada.

El préstamo no garantizado de Amazon pagará entre 0,625 y 0,875 puntos porcentuales por encima de la tasa SOFR, dependiendo de la calificación crediticia senior no garantizada de la empresa.

Entre los bancos participantes también figuran JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., HSBC y Wells Fargo & Co. Más de una docena de entidades adicionales contribuyen al financiamiento.

El préstamo llega en momentos en que las grandes empresas tecnológicas recurren intensamente al endeudamiento a nivel global para invertir en centros de datos, desarrolladores de modelos de inteligencia artificial y otros activos vinculados a esta tecnología. El lunes, Amazon colocó 14.000 millones de dólares canadienses (US$10.000 millones) en bonos de grado de inversión denominados en dólares canadienses, la mayor emisión corporativa registrada en esa moneda. Desde marzo, la compañía también ha vendido bonos en euros, dólares estadounidenses y francos suizos.

El préstamo a plazo de Amazon es relativamente grande para el mercado de grado de inversión. Los créditos corporativos de gran tamaño suelen utilizarse para adquisiciones, como el préstamo puente de US$75.000 millones que Anheuser-Busch InBev obtuvo para respaldar la adquisición de SABMiller Plc, fabricante de la cerveza Miller Genuine Draft.