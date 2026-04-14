Amazon acuerda comprar Globalstar por US$11.600 millones y expandir su red satelital

Amazon.com Inc. acordó adquirir el operador satelital Globalstar Inc. en un acuerdo por aproximadamente US$11.600 millones que ampliará los servicios de su sistema satelital.

Amazon ofrece a los accionistas de Globalstar US$90 en efectivo por acción, o 0,32 acciones de Amazon con un valor máximo de US$90 por título, según un comunicado publicado el martes. Esto representa una prima cercana al 117% respecto del precio de Globalstar a fines de octubre, antes de que Bloomberg informara que la compañía evaluaba una posible venta. Se espera que la operación se cierre en 2027.

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En el anuncio de la adquisición, Amazon también indicó que en 2028 ingresará al mercado directo a dispositivos, o D2D, el cual utiliza satélites en lugar de torres celulares para conectar teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Además, el servicio de mensajería de emergencia de Apple Inc. pasará a operar en Amazon Leo, la red de banda ancha satelital recientemente renombrada de la compañía. Sumar a Apple como cliente sería un gran impulso para Leo, que ha avanzado lentamente en el despliegue de sus satélities y ha quedado rezagada frente a Starlink de SpaceX en la firma de grandes socios, como aerolíneas.

Bloomberg News informó anteriormente que Amazon estaba en conversaciones avanzadas para comprar Globalstar. Las acciones de la empresa satelital subieron hasta 11% tras el inicio de la jornada en Nueva York. Las acciones de Amazon avanzaron hasta 3%. AST SpaceMobile Inc., un competidor importante en este segmento, cayó hasta 10%.

La banda ancha satelital está en auge, especialmente en zonas de difícil acceso. Sin embargo, Amazon ha experimentado retrasos de fabricantes de cohetes y otros problemas mientras trabaja en el lanzamiento de su propia red. Los aproximadamente 200 satélites de Amazon Leo en órbita están realizando pruebas comerciales limitadas, y la empresa tiene como objetivo operar más de 7.700 satélites. Antes este año, Amazon solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones que eximiera o extendiera un plazo para tener 1.600 satélites en órbita para julio.

Con la adquisición, “los clientes pueden esperar un servicio más rápido y confiable en más lugares, manteniéndolos conectados con las personas y las cosas que más importan”, dijo Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, en el comunicado.

Hasta ahora, los dos principales actores en el mercado D2D han sido SpaceX y AST. La compañía de Elon Musk se ha asociado con T-Mobile US Inc. para ofrecer conectividad mediante satélites Starlink en áreas sin cobertura celular terrestre tradicional. AST tiene alianzas con operadores como AT&T Inc. y Verizon Communications Inc., pero aún se encuentra en una etapa temprana de despliegue de su red satelital.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, mostró apertura hacia el acuerdo entre Amazon y Globalstar. En una entrevista con CNBC, dijo que la adquisición podría aportar un nuevo competidor a un mercado emergente.

Starlink, de SpaceX, cuenta con más de 10 millones de clientes activos y alrededor de 10.000 satélites en órbita. Se espera que genere más de US$9.000 millones en ingresos este año.

Globalstar, cuyo director ejecutivo Paul Jacobs fue anteriormente CEO de Qualcomm Inc., actualmente respalda el servicio satelital en el iPhone 14 y versiones posteriores, así como en el Apple Watch Ultra 3, lo que permite a los usuarios enviar mensajes, contactar servicios de emergencia, solicitar asistencia en carretera y compartir su ubicación.

El negocio satelital de Amazon firmó el mes pasado un acuerdo con Delta Air Lines Inc., mediante el cual la aerolínea utilizará Leo para ofrecer Wi-Fi a bordo. Sin embargo, Starlink cuenta con muchos más socios, incluidos United Airlines Holdings Inc., Southwest Airlines Co., British Airways Plc, Air France y Emirates.