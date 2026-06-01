Amazon lanzó satélites de internet de la red Kuiper con el cohete Atlas V para competir con Starlink

Un cohete Atlas V de la empresa United Launch Alliance (ULA) despegó desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, y puso en órbita los primeros 29 satélites operativos de la red Kuiper de Amazon. La misión ocurrió el pasado viernes por la noche con el propósito de acelerar el despliegue del sistema que busca competir de forma directa contra Starlink.

El reporte oficial de la misión emitido por United Launch Alliance ratificó que el vector inyectó las cargas útiles a una altitud de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre de manera exitosa. Esta operación representó el inicio de la campaña masiva de lanzamientos que la firma tecnológica pautó para cumplir con los plazos regulatorios internacionales de conectividad global.

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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos otorgó la licencia comercial con la condición obligatoria de desplegar la mitad de la constelación antes de julio de 2026. Para alcanzar esa meta de 1.618 artefactos en el espacio, la compañía tecnológica reservó 77 lanzamientos con contratos comerciales firmados con ULA, Arianespace y Blue Origin.

El plan de ingeniería satelital contempla una red final de 3.236 dispositivos en órbita baja terrestre (LEO). La aproximación orbital de estos equipos disminuyó la latencia de las comunicaciones a menos de 30 milisegundos, una cifra equivalente a las prestaciones de las redes de fibra óptica continentales.

El impacto del lanzamiento de Amazon en la competencia tecnológica global

El despliegue de la red Kuiper alteró el monopolio que SpaceX consolidó en el segmento de órbita baja con más de 6.000 aparatos activos en funcionamiento. La firma de comercio electrónico inyectó una inversión directa de 10.000 millones de dólares para la infraestructura de antenas terrestres y el desarrollo de los procesadores subespaciales que equiparon a las unidades enviadas al espacio.

La firma de comercio electrónico inyectó una inversión directa de 10.000 millones de dólares para la infraestructura de antenas terrestres

La cadena de suministro aeroespacial estadounidense centralizó la producción de estas plataformas en la planta industrial de Kirkland, Washington. Desde ese complejo logístico salieron los cargamentos que completaron la capacidad de carga del cohete Atlas V, el cual utilizó una configuración de cinco propulsores sólidos para garantizar el empuje inicial requerido.

¿Qué consecuencias causó el aumento de megaconstelaciones en el cielo nocturno?

La comunidad científica internacional documentó interferencias graves en las observaciones astronómicas debido al reflejo de la luz solar en las estructuras de los nuevos aparatos. Un informe técnico de la Unión Astronómica Internacional (IAU) detalló que el brillo de los dispositivos bloqueó la visibilidad de los telescopios terrestres que rastrean asteroides cercanos a la Tierra.

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La acumulación de hardware en el espacio aumentó el riesgo de colisiones en las autopistas orbitales de la Tierra. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) catalogó más de 30.000 objetos de desecho artificiales en la periferia planetaria que requirieron maniobras automáticas de evasión por parte de los operadores satelitales.

La red de internet de la multinacional estadounidense incorporó sistemas de propulsión eléctrica basados en efecto Hall que utilizaron gas criptón para realizar desórbitas automáticas al finalizar su vida útil de cinco años. Este mecanismo técnico buscó mitigar la generación de basura espacial en las altitudes de operación comercial compartidas con otras constelaciones privadas.