El PRO y la UCR advierten a Milei: "Lo de Adorni es una falta grave, no tiene justificación posible"

Tras la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su posterior confesión televisiva, afirmando que ocultaba medio millón de dólares ganados, supuestamente, en inversiones con criptomonedas, desde el PRO y UCR salieron a cuestionarlo en duros términos, considerando que el funcionario cometió “una falta grave” y “no tiene justificación posible”.

En su cuenta oficial de X, el partido que encabeza Mauricio Macri, habitual aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, publicó un fuerte texto donde afirma: “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Y luego agregó: “En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

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Por su parte, la UCR también usó su cuenta oficial de X para apuntar contra el jefe de Gabinete. El partido publicó un extenso comunicado que lleva por título “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado” y comienza diciendo: “La Unión Cívica Radical afirma que las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de La República”.

Para luego sumar que “los hechos son de extrema gravedad. Adorni sostuvo públicamente. y ante el propio Congreso de la Nación, que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

En ese punto, el texto remarca que “tras casi dos meses de dilaciones para conocer su declaración jurada, la ciudadanía se encontró con un funcionario que admitió haber ocultado parte de su patrimonio y que recurrió a relatos inverosímiles que constituyen una falta de respeto a La sociedad”.

Luego señala que “la Unión Cívica Radical mantuvo, tanto durante el menemismo como en el kirchnerismo, una conducta inquebrantable de denuncia frente a la corrupción. Esa línea histórica no cambia: hoy, como ayer, exigimos la inmediata intervención y la celeridad de La Justicia en las causas que investiga para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

El comunicado finaliza diciendo: “La Argentina necesita funcionarios que no sólo cumplan la ley, sino que honren con su conducta la responsabilidad que les fue confiada. La decencia debe volver a ser la regla estricta en la administración de los bienes del Estado. La ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable”.

La reacción del Congreso ante la declaración de Adorni

El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó este jueves una moción de censura contra Manuel Adorni en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, que está firmada, además, por los diputados Paulón, Coletta, Lousteau, Rizzotti y Zigaran. El texto afirma: "Quien mintió al Congreso no puede seguir siendo el responsable constitucional de rendirle cuentas".

La moción de censura de Juliano en Diputados se sumó a un reclamo paralelo en el Senado. El jefe del bloque justicialista en la Cámara alta, José Mayans, le dijo a PERFIL que Adorni ya tiene “ganada” una moción de censura como resultado de “las mentiras probadas que dijo a Diputados”, y remarcó que el jefe de Gabinete debería haber ido al Senado en mayo, según el artículo 101 de la Constitución.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, escribió en su cuenta de X: “El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”.

Manuel Adorni y las inconsistencias en las rectificaciones de su declaración jurada

Y agregó: “Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional que dice: 'El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71'. Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”.

El posteo de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni

El diputado Esteban Paulón, por su parte, elevó un proyecto para cambiar el artículo 38 de la Ley 27.799 y excluir a los funcionarios públicos del régimen de declaración jurada simplificada.

La senadora justicialista Juliana Di Tullio redobló la apuesta y solicitó directamente la derogación del Capítulo III de la ley —los artículos 38 a 42—. “El Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida”, denunció.