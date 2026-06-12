Netflix presentó el tráiler de El mapa de los anhelos, la miniserie basada en el éxito de Alice Kellen

Netflix lanzó el tráiler oficial de El mapa de los anhelos, la miniserie española basada en la exitosa novela homónima de Alice Kellen. Según confirmó la plataforma de streaming, la esperada producción audiovisual llegará al catálogo global el próximo 17 de julio.

El gigante del entretenimiento intensifica así la promoción de una de las adaptaciones literarias españolas más esperadas del año. El proyecto traslada a la pantalla una obra que previamente conquistó a miles de lectores en todo el mercado hispanohablante.

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El nuevo elenco y la trama para El mapa de los anhelos

La ficción audiovisual cuenta con un elenco encabezado por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. La trama principal sigue la historia de Greta, una joven que creció bajo la convicción de haber nacido con el único propósito de salvar a su hermana Lucy, quien padecía leucemia.

Sin embargo, el fallecimiento de Lucy altera por completo la realidad de la protagonista y la obliga a replantearse su propósito vital. La pérdida se convierte en el desencadenante de un viaje introspectivo y emocional para el personaje central.

Según confirmó la plataforma de streaming, la esperada producción audiovisual llegará al catálogo global el próximo 17 de julio.

Antes de morir, su hermana le deja un legado particular titulado El mapa de los anhelos. Se trata de un juego diseñado especialmente para ayudarla a enfrentar el dolor, descubrir su verdadera identidad y encontrar un camino propio lejos de los mandatos familiares.

Durante ese recorrido de superación y autodescubrimiento, la protagonista conocerá a Will, un joven que también se encuentra marcado por su pasado. Entre ambos personajes se desarrollará un vínculo transformador que alterará el rumbo de sus vidas.

El equipo detrás de la adaptación de Alice Kellen

La dirección de la miniserie estuvo a cargo de Laura M. Campos y Gemma Ferraté. El desarrollo de los libretos de la temporada corrió por cuenta de la guionista Isa Sánchez, encargada de adaptar la prosa de Kellen al formato televisivo.

En el plano de la producción, el proyecto estuvo respaldado por la empresa Brutal Media. La firma delegó la responsabilidad de la producción ejecutiva en Arlette Peyret y Raimon Masllorens para coordinar el rodaje.

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El reparto de la producción española se completa con las actuaciones de figuras de trayectoria como Laia Marull, Mario de la Rosa y Ramón Barea, quienes acompañan al trío de protagonistas juveniles en el desarrollo de la trama.

Con este anuncio y la difusión de las primeras imágenes oficiales, la plataforma busca capturar tanto al público lector de la novela como a los usuarios habituales de ficciones dramáticas y románticas dentro de su servicio.

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