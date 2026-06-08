El gigante del streaming Netflix dio luz verde al inicio del rodaje de Scooby-Doo: El origen, una nueva serie en formato live-action basada en la célebre franquicia animada. La producción de esta nueva apuesta internacional ya se puso en marcha en la ciudad de Atlanta, Georgia, según los datos oficiales provistos en la presentación del proyecto.

La principal novedad de esta adaptación radica en un cambio drástico respecto de las versiones cinematográficas previas. Por primera vez en la historia de la saga, la plataforma presentará a un perro real de raza gran danés para encarnar al icónico protagonista, dejando de lado los efectos visuales tradicionales por computadora (CGI).

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Cuándo se estrenará el Live Action de Scooby Doo

El lanzamiento global de la ficción ya tiene ventana de distribución confirmada por la compañía. El estreno mundial de la serie quedó programado de manera oficial para el año 2027, lo que marca uno de los proyectos a mediano plazo más ambiciosos para el catálogo de la empresa.

La estructura narrativa de la serie propone una readaptación moderna del clásico grupo de amigos dedicados a resolver misterios. El argumento principal sitúa el inicio del conflicto durante el último verano de los personajes en un campamento juvenil, donde se cruzan con el particular animal.

En ese contexto, los adolescentes Shaggy y Daphne se ven involucrados de forma imprevista en un crimen sobrenatural. La trama revela que un cachorro perdido de gran danés podría haber sido el único testigo presencial de los extraños acontecimientos ocurridos en el lugar.

Para intentar esclarecer el caso, al dúo inicial se suman Vilma, descrita en esta versión como una pragmática científica de pueblo, y Fred, el apuesto chico nuevo del grupo. Juntos conformarán el equipo que intentará resolver un enigma que amenaza con sacar a la luz los secretos de los integrantes.

La conformación del elenco principal para esta producción ya quedó ratificada por la plataforma. La actriz Mckenna Grace interpretará a Daphne Blake, Tanner Hagen asumirá el rol de Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson será Velma Dinkley, Maxwell Jenkins se pondrá en la piel de Fred Jones y se sumará el actor Paul Walter Hauser.

El equipo detrás del proyecto y la expansión de la franquicia a nuevos formatos

Detrás de las cámaras, el desarrollo del guion y la conducción del proyecto está en manos de Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos a través de la compañía Midnight Radio, según detalló el informe difundido por Infobae.

La producción ejecutiva de la serie sumó nombres de peso en la industria televisiva estadounidense. Entre ellos se destacan Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman por parte de Berlanti Productions, bajo su acuerdo general vigente con Warner Bros. Television.

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La marca Scooby-Doo arrastra un recorrido de más de 50 años de vigencia en el mercado global del entretenimiento. A lo largo de cinco décadas, la franquicia acumuló tres películas cinematográficas, más de una docena de series animadas y cerca de 40 largometrajes destinados al mercado doméstico.

El actor Matthew Lillard, recordado históricamente por su aclamada interpretación de Shaggy en las adaptaciones cinematográficas de los años 2000, expresó su respaldo público a esta nueva versión y destacó la importancia de mantener la esencia de la amistad como el núcleo central del relato.

En paralelo al desarrollo de Netflix, la franquicia expandirá sus fronteras comerciales hacia el mercado asiático. La plataforma competidora Tubi anunció el desarrollo de Yokoso Scooby-Doo!, un proyecto que significará el debut oficial del personaje en el formato de anime.

Esta versión animada paralela contará con la producción de Warner Bros. Animation y los servicios de animación de OLM Studios, reconocido estudio japonés. La trama llevará a Shaggy y Scooby a un viaje gastronómico por Japón, manteniendo las voces originales en inglés de Frank Welker y el propio Lillard.

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