Tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que cayó desde un puente al realizar bungee jumping en Brasil, una enfermera relató que presenció el accidente y aseguró que la víctima seguía con vida cuando se acercó a ella pocos minutos después.

"Tenía un pulso muy débil", detalló la enfermera, Rayza Gabrieli Dias Delfino a los medios brasileños. Según indicó TN, la mujer encontró a la joven y comenzó a realizarle maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Días Delfino se encontraba esperando su turno para realizar la misma actividad al momento en el que ocurrió la tragedia y no dudó en acercarse al lugar donde había caído la joven para poder asistirla, para lo que tuvo que descender por una zona de difícil acceso.

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"La levanté, la revisé y tenía el pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo", relató la enfermera y detalló lo complicado de las condiciones del terreno: "Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar".

La mujer también explicó que la víctima cayó en un lugar cubierto de barro que debió recorrer por varios metros hasta llegar al punto exacto donde había caído la joven de 21 años que sufrió el accidente este sábado en Limeira, estado de San Pablo.

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Con respecto al trágico e insólito accidente, la enfermera explicó que la joven contaba con un arnés alrededor del abdomen, aunque este no estaba conectado al cable principal de seguridad, motivo por el que la víctima cayó al vacío.

"Cuando se cayó empecé a escuchar a todo el mundo decir: 'la cuerda, la cuerda'", relató la mujer, quien se encontraba registrando con su celular la preparación para realizar la actividad al momento en el que ocurrió el accidente.

Actualmente, hay tres detenidos por el trágico episodio, todos vinculados a la empresa de deportes extremos que organizaba la actividad, y permanecen con prisión preventiva mientras avanza la causa judicial y la investigación que busca cómo fallaron los controles de seguridad por los que perdió la vida la joven de 21 años estudiante de Gestión Deportiva.

AS/ff