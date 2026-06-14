Tragedia del bungee jumping en Brasil: un nuevo video complica a los empleados por la absurda muerte de la turista

Un nuevo video, realmente espeluznante, apareció en las últimas horas mostrando desde otro ángulo la trágica caída de una joven brasileña desde un puente, cuando fue arrojada en un salto de bungee jumping de 40 metros, pero de manera increíble los operarios la lanzan al vacío sin atarla con la cuerda de rigor.

El dramático episodio, que terminó con la muerte instantánea de la víctima tras el fuerte impacto, generó una profunda conmoción en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. A partir de este nuevo registro audiovisual, las investigaciones judiciales y policiales apuntan de forma directa contra los empleados de la empresa a cargo del atractivo turístico, autores de negligencia fatal al no percatarse que no había cuerda que sostuviera a la joven. Así se ve como la lanzan directamente a la muerte...

Según los datos preliminares de la investigación y lo consignado por el medio brasileño O Globo, los coordinadores de la actividad habrían olvidado sujetar las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven antes de lanzarla desde el denominado Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto).

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Negligencia extrema y detenciones en la selva

En los primeros videos que comenzaron a circular en las redes sociales se podía observar una cuerda sobre la superficie del viaducto, inmediatamente después de que tres empleados alzaran a la víctima y la arrojaran al precipicio. Sin embargo, las nuevas imágenes tomadas desde uno de los laterales permiten distinguir con precisión que la joven de 21 años, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, llevaba puesto el arnés de seguridad pero sin ninguna soga que la sujetara.

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En el fragmento fílmico se observa cómo los tres hombres involucrados cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el vacío, en una zona cuya base presenta una superficie montañosa y con abundante vegetación. En ese mismo instante, la soga que debía amortiguar la caída de la turista quedó visiblemente enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comenzó a gritar con desesperación: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

Tras el fatal desenlace, la Policía Militar informó que dos de los operarios se dieron a la fuga internándose en la zona boscosa de Limeira, aunque fueron localizados y capturados horas más tarde mediante un operativo que incluyó el despliegue de un helicóptero. En total, las autoridades registraron seis personas detenidas, y el caso fue remitido formalmente al Segundo Distrito Policial de Limeira.

Por otra parte, se supo que el prometido de la víctima, quien presenció toda la secuencia en el lugar de los hechos, debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial tras sufrir una severa descompensación producto del shock.

Quién era la víctima y los antecedentes del puente

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era residente de la localidad de Jandira, en el Gran San Pablo. A sus 21 años, ya se había graduado en la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva, según detallaron los medios locales. En sus perfiles digitales solía compartir contenido vinculado a su vida cotidiana, el entrenamiento, la naturaleza y el bienestar.

Pocas horas antes de la tragedia, la joven había subido una historia en su cuenta de Instagram donde capturaba la vista panorámica desde la estructura y consultaba en tono de broma: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“. Tras confirmarse el deceso, su perfil en dicha red social fue eliminado de la plataforma.

El Ponte do Esqueleto es un sitio ampliamente reconocido en la región por la práctica de deportes extremos, el cual atrae anualmente a una gran cantidad de turistas que buscan realizar este tipo de actividades de riesgo. Asimismo, el viaducto suele ser un punto de frecuente convocatoria para influencers y creadores de contenido, quienes asisten para mostrar el desarrollo de las pruebas y las condiciones en las que se llevan a cabo las distintas proezas de altura.

MEG