Tragedia aérea en República Dominicana: dos tripulantes fallecieron tras la caída de un jet ejecutivo

Un avión ejecutivo de matrícula estadounidense se estrelló este domingo en la pista del Aeropuerto Internacional La Romana, ubicado en la capital de República Dominicana. El hecho provocó la muertes de sus dos únicos tripulantes.

El siniestro ocurrió después de que la aeronave experimentara problemas técnicos críticos e intentara efectuar un aterrizaje de emergencia en Santo Domingo. La tripulación estaba conformada por los pilotos norteamericanos Erick Javier Diago y Rudy Ghazal.

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