Irán responde al bombardeo israelí en Beirut con el lanzamiento de varios proyectiles contra Israel

Las Fuerzas Armadas de Israel informaron del lanzamientos de proyectiles desde Irán hacia territorio israelí en una aparente respuesta por el bombardeo de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano.

Medios iraníes informaron que "unos cuatro" proyectiles fueron lanzados sobre territorio israelí, según las alertas emitidas por las autoridades de Israel. Finalmente, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel indicó de que fueron "interceptados hasta el momento todos los proyectiles lanzados desde Irán".

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Por su parte, el Mando del Frente Interior del Ejército emitió alertas que llegaron a los teléfonos móviles de las personas que estén en la zona afectada. "Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden", advierte el mensaje.

Solo se puede salir de estas zonas "tras recibir instrucciones explícitas" en ese sentido. "Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior", concluye.

Durante la mañana, Israel bombardeo los barrios del sur de Beirut, considerados el principal bastión de Hezbolá, en un ataque que rompe las condiciones del alto el fuego renovado en la semana. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas israelíes no emitieron un previo aviso para ejecutar el ataque, pese a que habitualmente lo comunican mediante su portavoz.

Los bombardeos de Israel sobre la zona sur de Beirut

El ministro de Seguridad israelí y líder del partido ultraderechista, Itamar Ben Gvir, se expresó por medio de un mensaje: "¡Hoy Teherán tiene que arder!". El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también se pronuncio: No vamos a permitir que disparen contra nuestro territorio ni contra nuestras comunidades. Vamos a actuar en consecuencia".

Una advertencia

El asesor militar del líder supremo de Irán Motjaba Jameini, el general Mohsen Rezaei, explicó que el ataque "es una advertencia para que cesen en su villanía". Y advirtió: "Hoy los agresores han recibido su respuesta (...). Cada nueva acción tendrá una respuesta más aplastante y costes más altos".

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El comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria reivindica esta respuesta tras los "los crímenes generalizado del régimen usurpador sionista en el sur de Líbano". Destacó, además que "la Base Aérea de Ramat David, origen de estas agresiones, ha sido atacada con misiles balísticos lanzados por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria".

En el caso de que continúen estos ataques "la respuesta será más amplia e incluirá todos los objetivos estadounidenses-sionistas de la región", señaló antes de recordar que el alto el fuego del 8 de abril tiene como condición "el cese de hostilidades en todos los frentes".

BGD / EM