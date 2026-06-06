Irán abre una nueva ronda de negociaciones mientras intercambia ataques con Estados Unidos en el Golfo

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado 6 a Teherán para encabezar una nueva ronda de negociaciones impulsadas por Islamabad, que busca consolidarse como un actor clave en los esfuerzos de mediación regional.

Según informaron medios iraníes, Naqvi tiene previsto reunirse con el canciller Abbas Araghchi y trasladar una carta del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, dirigida al líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Khamenei, quien asumió el cargo en marzo y desde entonces ha mantenido un bajo perfil público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La visita se produce en un momento especialmente delicado para la región. Tras la guerra que enfrentó a Estados Unidos e Irán en los últimos meses, Pakistán intentó posicionarse como un mediador regional capaz de facilitar canales de diálogo entre ambas partes y evitar una nueva escalada militar.

Fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales señalaron que Islamabad busca aprovechar su relación tanto con Washington como con Teherán para impulsar conversaciones que permitan sostener el frágil alto el fuego alcanzado semanas atrás. Sin embargo, los recientes enfrentamientos en el Golfo volvieron a poner en duda la continuidad de ese proceso.

Misiles iraníes contra Kuwait y Bahréin

La guerra entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el régimen iraní lanzara una serie de misiles balísticos contra Kuwait y Bahréin, en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses sobre instalaciones de radar y vigilancia en el estratégico estrecho de Ormuz. La escalada se produjo en medio de un frágil proceso de negociaciones que buscaba consolidar el alto el fuego vigente desde abril.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas norteamericanas interceptaron la mayoría de los proyectiles iraníes y no se reportaron bajas entre el personal militar estadounidense desplegado en la región. Washington sostuvo que el ataque iraní fue una respuesta directa a la destrucción de varios sistemas de vigilancia costera utilizados por Teherán para controlar el tráfico marítimo en Ormuz.

La ofensiva iraní incluyó siete misiles balísticos dirigidos contra objetivos vinculados a la presencia militar de Estados Unidos en ambos países del Golfo. Las autoridades de Bahréin activaron las alarmas antiaéreas y ordenaron evacuaciones preventivas, mientras que Kuwait informó que sus sistemas defensivos participaron de la interceptación de los proyectiles.

Alberto Ruskolekier sobre la guerra con Irán: “Lo que está doliendo en el bolsillo norteamericano es la suba del 50% del combustible”

La nueva crisis comenzó horas antes, cuando Estados Unidos aseguró haber derribado varios drones iraníes que, según Washington, intentaban amenazar el tránsito de buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Como represalia, aviones estadounidenses atacaron instalaciones de radar en las islas iraníes de Qeshm y otras posiciones costeras estratégicas.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del planeta para el comercio energético. Por esa vía circula una porción significativa del petróleo exportado por los países del Golfo, por lo que cualquier alteración en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y presiones sobre los precios de la energía.

Irán acusa a Donald Trump de romper el alto el fuego y suspende las negociaciones de paz

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que los ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos y sostuvo que la respuesta fue proporcional a los bombardeos sufridos por territorio iraní. Sin embargo, Washington negó que las bases alcanzadas hayan sufrido daños relevantes y calificó la ofensiva como una violación de la tregua alcanzada meses atrás.

Negociaciones estancadas y temor a una nueva escalada

La ofensiva ocurre en un momento especialmente delicado para los esfuerzos diplomáticos. Las conversaciones impulsadas por mediadores internacionales para alcanzar un acuerdo más amplio entre Teherán y Washington permanecen prácticamente paralizadas y ninguna de las partes muestra disposición a ceder en los puntos centrales de la negociación.

Entre las principales demandas iraníes figuran el levantamiento de sanciones económicas, el acceso a fondos congelados en el exterior y mayores garantías sobre su capacidad de controlar el tránsito marítimo en la región. Estados Unidos, por su parte, reclama el fin de los ataques contra objetivos aliados y mayores restricciones al programa misilístico iraní.

Mientras tanto, distintos gobiernos de Medio Oriente observan con preocupación el deterioro de la situación. El intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos volvió a encender las alarmas sobre una posible ampliación regional del conflicto, especialmente por la importancia estratégica de Kuwait, Bahréin y el estrecho de Ormuz para la seguridad energética global.