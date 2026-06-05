EE.UU. e Irán muestran pocos avances tras una semana de choques y tensión regional

Estados Unidos e Irán lograron pocos avances esta semana en las conversaciones sobre un acuerdo de paz provisional, mientras ambas partes registraban sus peores enfrentamientos desde que comenzó una tregua en abril y los combates continuaban en Líbano.

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Los enfrentamientos continuaron durante la noche entre Hezbolá e Israel en el sur de Líbano, después de que el grupo respaldado por Irán rechazara una propuesta impulsada por Estados Unidos para asegurar una tregua más amplia. Aun así, los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel disminuyeron, mientras Israel evitó atacar Beirut tras haber amenazado con hacerlo previamente esta semana.

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Irán insiste en un alto al fuego en Líbano antes de aceptar un acuerdo con Estados Unidos destinado a extender su tregua por dos meses y reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que las negociaciones se encuentran en una etapa “final”, sin ofrecer más detalles. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó anteriormente que no había habido “ningún avance tangible”, aunque ambas partes continuaban intercambiando mensajes a través de mediadores.

El miércoles, Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Baréin, provocando la muerte de una persona y decenas de heridos en el principal aeropuerto kuwaití, después de que Estados Unidos atacara un petrolero con destino a la República Islámica. Fue el más grave de varios episodios de tensión desde que entró en vigor la actual tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril.

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En Líbano, combatientes de Hezbolá dijeron que se negaban a respetar las condiciones de un alto al fuego anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos apenas horas antes. Al menos ocho personas murieron en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Líbano. Además, el ejército israelí informó que Hezbolá lanzó varios cohetes contra sus soldados, sin que se reportaran heridos.

Consultado por periodistas el jueves en el Despacho Oval sobre el rechazo de Hezbolá a la tregua, Trump respondió que “no me rechazaron” y aseguró que “nos llamaron” para discutir un cese de las hostilidades.

El petróleo Brent avanzó hasta acercarse a los US$96 por barril y el oro retrocedió ante la persistente incertidumbre sobre el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo está cerca, incluso cuando Irán se niega a ceder ante sus exigencias sobre el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, esa vía marítima transportaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, pero el tránsito se ha reducido drásticamente desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Representantes de la industria han advertido que los precios podrían volver a dispararse a medida que disminuyen los inventarios.

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El jueves, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que está “justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”. No ofreció más detalles y utilizó el mensaje para criticar una votación de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, destinada a detener la guerra.

Aunque la medida no pondrá fin a la campaña militar de Estados Unidos contra Irán, refleja la creciente impopularidad del conflicto en Estados Unidos y la preocupación dentro del propio partido de Trump por el impacto de la guerra en las elecciones de medio mandato.

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La publicación de Trump se produjo horas después de que la agencia semioficial iraní Tasnim citara a Araghchi diciendo que recientemente no se habían registrado avances reales en las conversaciones de paz.

Entre las condiciones planteadas por Irán figura el fin de los ataques israelíes en Líbano, donde las fuerzas de Israel han lanzado una importante ofensiva para expulsar a Hezbolá.

El jueves, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, calificó de “absurdo” el acuerdo impulsado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés. El grupo, que no forma parte de las negociaciones, no aceptará vincular su presencia en Líbano con el fin de la guerra y la retirada de Israel, afirmó en una carta.

GZ