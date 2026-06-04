Alberto Ruskolekier sobre la guerra con Irán: “Lo que está doliendo en el bolsillo norteamericano es la suba del 50% del combustible”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, analizó la escalada geopolítica entre Estados Unidos, Irán e Israel y explicó por qué el conflicto “es de tres” aunque las negociaciones hoy estén concentradas entre Washington y Teherán.

Alberto Ruskolekier sostuvo que, “el conflicto es de tres, sólo que las negociaciones básicamente están encaradas entre Estados Unidos e Irán”. Y agregó: “Estados Unidos es el que lleva a la voz cantante porque Israel en definitiva acepta lo que Trump básicamente acuerda”.

A qué se debe la caída del precio del petróleo

Asimismo, explicó que la caída del petróleo estuvo vinculada a dos hechos clave. El primero fue “un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano”, aunque aclaró que el escenario es extremadamente frágil. “Líbano está capturado por la organización terrorista Hezbollah que obedece a Irán”, afirmó.

Según detalló Ruskolekier, el acuerdo depende de que “Hezbollah se retire del sur” y de que el ejército regular libanés reemplace posiciones estratégicas en la frontera con Israel. Sin embargo, reveló que el líder de Hezbollah ya rechazó públicamente la propuesta. “Naím Kassem dijo que pensar en el alto del fuego es un sueño satánico”, aseguró.

Donald Trump se interpuso en el ataque de Israel a Irán

También reveló detalles de una fuerte discusión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. “Trump paró esta ofensiva militar fortísima que estaba preparando Israel”, señaló. Según explicó, el presidente estadounidense consideró que un ataque sobre Beirut “conspiraba contra las negociaciones”.

Otro punto central fue la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de avanzar contra la continuidad del conflicto con Irán. “Se aprobó que se detenga la guerra con Irán”, indicó el entrevistado, remarcando que incluso “hubo 4 senadores republicanos que votaron juntamente con los representantes demócratas”.

Sobre las razones del rechazo político interno en Estados Unidos, apuntó directamente al impacto económico. “Lo que está doliendo en el bolsillo norteamericano es el costo de los alimentos y la suba del 50% del combustible”, explicó.