Bungee jumping: empleados tiran a una joven sin cuerda al vacío y falleció por el impacto de la caída

Una mujer de 21 años falleció este sábado 13 de junio en la ciudad de Limeira, Brasil, cuando trató de hacer un salto de cuerda elástica y fue arrojada al vacío por los empleados de la compañía de deportes extremos que daba el servicio, mientras otras personas advertían, a los gritos, que no tenía puestos los arneses de seguridad ni la soga de bungee jumping. La joven murió por las heridas que le provocó la caída.

Según Clarín, el hecho sucedió en el sendero del Puente del Esqueleto (Trilha da Ponte do Esqueleto), estado brasileño de San Pablo, y todo lo ocurrido quedó registrado en videos que el novio de la joven y otras personas presentes en el lugar llegaron a grabar y luego viralizaron en las redes sociales.

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