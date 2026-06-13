Juliana Awada es embajadora de un shopping de Eduardo Elsztain

Eduardo Elsztain es de uno de los ‘nuevos dueños de la Argentina’ y entre sus múltiples negocios, es el rey de los shopping. En el portfolio de su empresa IRSA, tiene 15 shopping, cinco en la ciudad de Buenos Aires, tres en suelo bonaerense, y el resto repartido en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y, por supuesto, Neuquén. Y recientemente, pagaron más veinte millones de dólares por la tradicional “tienda Los Gallegos”, en Mar del Plata.

Entre los shopping de Elsztain está Patio Bullrich, y para potenciar el perfil de ese espacio comercial de Recoleta, contrataron a Juliana Awada como embajadora e influencer. De hecho, en Instagram difundieron reel comercial que ella protagoniza con vestuario de su propia marca y una cartera de Ferragamo de unos tres mil euros.

Con un almuerzo en Francesca –de los restaurantes del la ex modelo Andrea Bursten es accionista–, Juliana Awada oficializó esta acción comercial con dicho. Incluso en una mesa vecina estuvo como discreto coanfitrión Ezequiel Herszage, integrante del grupo IRSA, el nexo con los medios y también muy próximo a la mesa política de Casa Rosada dado que uno de sus mejores amigos es Ignacio “Nacho” Devitt, secretario de asuntos estratégicos de jefatura de Gabinete.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El objetivo de contratar a Juliana Awada como embajadora de shopping, fue “consolidar al Patio Bullrich posicionamiento como referente del lujo, la moda y el lifestyle en Argentina”. En el almuerzo hubieron amigas de “la embajadora” y comunicadores relacionados con el mundo de la moda.

Nueva vida. A 18 meses de la separación de Mauricio Macri, más allá de que Juliana Awada parece vivir de viaje, su perfil de empresaria pyme fue sumando proyectos. El último de éstos es el lanzamiento de dos perfumes que llevan su nombre, pero antes de eso, fue la presentación de un vino Malbec, uva más marquetinera y referente de Argentina, aunque a Juliana Awada en lo particular le gusta más –por ahora–la pinot noir. En lo estrictamente personal, la mansión alquilada de Acassuso quedó en el pasado, y luego de vivir un tiempo en lo de su madre Pomi Awada, se instaló en el piso que le compró a la viuda del empresario Jorge Estrada Mora, muy cerca de donde vivió con Macri apenas se casaron.