De qué murió James Handy: la autopsia reveló detalles escalofriantes del asesinato del actor de Top Gun: Maverick

La industria del entretenimiento estadounidense continúa conmocionada por la muerte de James Handy, el reconocido actor de Top Gun: Maverick, cuya causa oficial de fallecimiento fue revelada por las autoridades forenses de Los Ángeles. El artista, de 81 años, murió luego de sufrir un brutal ataque con arma blanca que derivó en heridas fatales en el torso y el cuello.

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De acuerdo con el informe emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la autopsia determinó que Handy falleció como consecuencia de múltiples lesiones punzocortantes y una severa compresión cervical, una combinación de traumatismos que resultó letal.

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Qué reveló la autopsia de James Handy

Los documentos forenses indicaron que el actor sufrió puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo la zona donde la médula espinal se conecta con las raíces nerviosas. Además, los especialistas detectaron signos de compresión en el cuello, un factor que contribuyó directamente a su muerte.

El ataque ocurrió el pasado 3 de junio en el barrio de Tarzana, ubicado en el Valle de San Fernando, en el condado de Los Ángeles. Según la investigación, Handy fue encontrado gravemente herido en el jardín delantero de una vivienda tras una llamada de emergencia al 911.

Aunque todavía se encontraba con vida cuando llegaron los servicios de emergencia, el actor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

Quién está acusado por el crimen

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del actor. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles lo acusó formalmente de un cargo de asesinato, acompañado por el agravante de haber utilizado un arma mortal, en este caso un cuchillo.

Según la policía, el sospechoso abandonó la escena del crimen tras el ataque y fue captado por cámaras de seguridad de vecinos caminando por la zona con aparente tranquilidad. Poco después fue localizado y detenido.

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La investigación reveló además un inquietante detalle: la llamada al 911 que alertó a las autoridades habría sido realizada por una persona que afirmó: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado", según información difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Problemas de salud mental y evaluación psicológica

Durante una audiencia judicial realizada el 5 de junio, Michael Gledhill no compareció ante el tribunal. Su abogado, Javier Trincado, sostuvo que su cliente actualmente no se encuentra en condiciones de colaborar con su propia defensa.

Ante esta situación, el juez ordenó que el acusado sea sometido a evaluaciones psicológicas y derivado a una corte especializada en salud mental para determinar si posee la capacidad legal necesaria para afrontar un juicio.

Mientras tanto, la Justicia fijó una fianza de 2 millones de dólares. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de entre 26 años y cadena perpetua.

Una carrera marcada por décadas de trabajo en cine y televisión

Nacido en Nueva York, James Handy desarrolló una extensa trayectoria en Hollywood. Aunque nunca fue una superestrella, construyó una sólida reputación como actor de reparto en algunas de las producciones más populares de las últimas décadas.

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Entre sus participaciones más recordadas figura su papel como exterminador en la película Jumanji, protagonizada por Robin Williams. También interpretó al camarero Jimmy en Top Gun: Maverick, la exitosa secuela encabezada por Tom Cruise.

A lo largo de su carrera también participó en exitosas series como NYPD Blue, NCIS: Los Angeles, Cold Case, The Closer y CSI: NY.

Tras conocerse la noticia, numerosos colegas y amigos expresaron públicamente su tristeza. El actor Brian Delate, quien conocía a Handy desde hacía más de cuatro décadas, lo describió como una persona curiosa, amable y con un gran sentido del humor.

Otros allegados destacaron su carácter afable y aseguraron que resulta difícil comprender cómo alguien tan querido terminó siendo víctima de un hecho de violencia tan extremo.

La representante artística del actor, Pam Ellis-Evenas, aseguró que Handy fue uno de los clientes más talentosos, humildes y generosos con los que trabajó a lo largo de su carrera.